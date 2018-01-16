迅雷区块链产品链克发布公告：停止转账服务

IT之家1月16日消息 2018年1月16日，迅雷发布公告，称旗下的区块链产品链克在迅雷及迅雷合作伙伴开发的应用场景之外，迅雷将不再支持用户间转账的功能，此前，中国互联网金融协会曾经发表关于防范变相ICO活动的风险提示”，在文章中明确指出了迅雷链克项目。

在中国互联网金融协会发布的“关于防范变相ICO活动的风险提示”中指出，以迅雷“链克”为例，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相ICO。同时，迅雷还通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式，吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中。

而迅雷发布公开回应称，“互金协会发的提示用户风险，我们认为是对社会和用户负责任的举措，也虚心接受互金协会“有则改之无则加勉”的关心，并怀着积极拥抱欢迎的态度来接受指导和监督”。

但是，时隔不久，迅雷发表公告表示将停止迅雷及迅雷合作伙伴开发的应用场景之外的用户转账功能。

以下为迅雷公告全文：

关于停止链克口袋转帐服务的通知

迅雷十分感谢来自中国互联网金融协会的监督建议。自玩客云业务上线以来，迅雷一直致力于保护用户权益和遏制炒作行为，来自协会的风险提示，让我们进一步思考应该如何更好的保护用户和杜绝炒作，经过多方讨论和取舍，迅雷决定采取以下整改方案。

在迅雷及迅雷合作伙伴开发的应用场景之外，迅雷将不再支持用户间转账的功能。具体措施如下:

迅雷将于1月25日在AppStore和官网，正式发布链克口袋新版本，此版本将不支持除迅雷及迅雷合作伙伴开发的应用场景之外的用户间转账的功能。请广大用户从即日起到1月25日之间，把存放在交易平台的链克，转回个人的链克口袋，以避免个人资产的损失。在1月31日，迅雷将完成在大陆地区的链克口袋向新版本的全面升级。