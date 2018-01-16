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外媒：美国议员敦促AT&T切断与华为所有商业联系

2018-1-16 15:29:04来源：IT之家作者：文奇/实习责编：文奇/实习评论：

IT之家1月16日消息 路透社报道，据两名国会助手表示，出于对国家安全的考虑，美国议员敦促国内第二大无线运营商AT&T切断与中国厂商华为的所有商业联系，并反对中国电信运营商中国移动进入美国市场。此消息一出，无疑对华为在美国市场的开拓又加上一层冰霜。

此前，有消息称华为未能通过运营商渠道销售Mate10系列手机，是运营商受美国政府压迫所致。华为对此表示有信心打入美国市场，不能通过运营商销售产品是美国用户一大损失。而早些时候，美国政府还“出于国家安全考虑”阻止了一系列中国收购交易，包括蚂蚁金服收购速汇金（MoneyGram）的交易。美国的一系列贸易保护主义行为，对于正在拓展市场扩张实力的中国企业来说，是一道道艰难的阻碍。

此外，共和党议员Michael Conaway与Liz Cheney本周提出一项议案，阻止美国政府与华为或中兴通讯签约或使用其产品

近一个月以来在美国频频传出的坏消息表明信息:我国一部分企业已经发展壮大，产品已经足够优秀，亟待走出国门，拓展国际市场。特朗普上台以后实行的孤岛政策，给中国企业拓展市场造成了不小的阻碍。我国企业应积极运用国际法律法规，打破贸易壁垒，反制贸易保护主义，从而顺利开拓新市场。

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关键词：华为中兴蚂蚁金服

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