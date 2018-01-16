【IT之家干货店】不换电池解决苹果iPhone“降速门”，手把手教你关闭降频代码

前段时间闹得沸沸扬扬的iPhone“降速门”，最终以苹果宣布提供低价更换电池的方案告终，但这似乎并不是一劳永逸的解决方案，因为即使是更换了电池，当电池老化时iPhone仍然会因系统设定而降频。

那么这个问题就真的无法解决了吗？长期关注IT之家的小伙伴应该记得，去年有大量iPhone 6s用户发现手机在低温状态下会出现“自动关机”等问题，为了解决一系列电池问题，苹果发布了iOS 10.2.x的更新，在更新后确实有很多用户没有再遇到“自动关机”的问题。看起来苹果是在iOS 10.2.x之后的系统中加入了“限制频率”的代码。

那能不能找到这段代码进行一波操作呢？答案是可以的，在对比两版系统之后确实发现多出的代码文件（控制CPU频率），通过安装FilzaEscaped App我们可以将这段代码删除，降频的问题也就得到了解决。

不过需要提醒大家的是这个方法仅适用于以下用户：

系统版本在iOS 10.2.x~10.3.3越狱用户；

系统版本在iOS 11.0~11.1.2越狱与非越狱用户；

设备类型需要是：iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7及iPhone 7 Plus。

（备注：iOS 11.1.2以上用户无法使用FilzaJailed，也无法越狱；iOS 10.2以下不受降频影响）

另外需要提醒大家的是该方法是对系统文件进行替换/更改，有风险存在，如果大家愿意尝试，一定要将设备的数据提前备份好。

文中方法思路来源于MRMAD论坛。

前期准备：

iOS 10.2.x~10.3.3越狱用户：

在Cydia中添加BMSSM与Filza File Manager

越狱教程：苹果iOS10.x半越狱工具发布：支持所有64位设备

iOS 11.0~11.1.2用户：

去App Store下载并安装Battery Memory System Status Monitor

安装FilzaEscaped，下载地址：点此链接

FilzaEscaped安装步骤：

安装完成后需要到设置→通用→描述文件与设备管理中找到FilzaEscaped的描述文件，点击允许完成软件安装。

安装完成后桌面上会出现两个软件：

移除降频代码步骤：

1.使用“BMSSM”（小齿轮）查询设备Model号：

打开BMSSM应用，切换到System选项就可以查询到设备的Model号，IT之家使用的iPhone 6 Plus查询，这部设备的Model代号“N56AP”（不同设备的Model号不同，一定要自己查询）。

2.备份需要修改的“Info.plist”文件

关闭“BMSSM”打开 FilzaEscaped（iOS 10打开Filza File Manager），按照以下路径查找。

路径：/System/Library/Watchdog/ThermalMonitor.bundle（步骤1-4）。

进入“ThermalMonitor.bundle”我们找到与自己设备Model号相对应的文件夹，例如IT之家的这部设备需要选择“N56AP”，点击进入（图中步骤5）。

进入“N56AP”文件夹，选择右上角的“编辑”，然后点选“Info.plist”（步骤1），选择“复制”（步骤2）。

使用左下角“剪贴版”（步骤3），选择“粘贴”（步骤4），在原有的文件列表中会出现一份备份文件“Info.plist（1）”，自此备份完成。

这是非常重要的一步，一定要进行，因为无法确定后续会有什么情况发生，我们通过备份的方式为自己留一条后路，另外后续如果你又想恢复降频代码，那么只需要将修改过的“Info.plist”删除，然后将复制的原始文件“Info.plist（1）”，改名为Info.plist，保存，重启设备，设备就像什么都没有发生过一样。

3.修改降频文件“Info.plist”

点击“Info.plist”进行代码修改（步骤1），在从文件列表中找到“contextualClampParams”子文件夹，点击右侧“i”（步骤2）。

将“lowParamsPeakPower”与“lowParamsSpeaker”两个文件删除（点击左侧“—”删除）。

删除后我们回到上一页（左上角Info.plist），将更改进行保存（选择右上角“储存”，然后选择左上角“完成”），储存完成后将手机进行重启。

Q&A:

为什么确定是“lowParamsPeakPower”和“lowParamsSpeaker”这两个数值在控制降频呢？

根据MRMAD论坛的图片显示：我们能明确看到在系统更新后上班多出的两个文件，说明其在控制CPU频率。（左侧为iOS 11.1，右图为iOS 10.2）

（图片来自台媒MRMAD）

能不能直接删除Info.plist？

一定不可以！Info.plist文件是控制CPU频率与GPU频率的文件，直接删除可能会导致手机主频失去控制，造成例如CPU高频运行的状态，导致耗电更快，或一些其他不可控的情况。

如此操作可能面临问题

苹果在新的系统中加入管理代码，为的是防止iPhone在电池老化后会出现异常的自动关机问题，将此控制代码删除，此问题可能会重现。

另外需要提醒大家的是该方法适用于电池老化后被降频的设备，如果电池状态良好，可能跑分不会有明显改善。

最后啰嗦一句：该方法是对系统文件进行替换/更改，有风险存在，如果大家愿意尝试，一定要将设备的数据提前备份好。