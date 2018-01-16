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菜鸟与西安市签约：建设西北人工智能物流基地

2018-1-16 15:45:31来源：新浪科技作者：肖鹏责编：棱角/实习评论：

1月16日下午消息，今日，阿里巴巴集团丝路总部在西安揭牌。菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议，将在西安打造服务于“一带一路”的西北地区智慧物流中心，引入部署以人工智能和机器人为代表的新一代智能仓储基地。

据悉，在本次合作中，菜鸟方面计划在西安泾河新城投资10亿元，建设一个高科技驱动的物流枢纽中心，包括全自动化流水线、AGV机器人、机械臂等在内的人工智能设施都会被引入。该项目预计2018年内动工，2019年天猫双11之前投入使用。

这是继菜鸟在西安沣东新城投资建设物流中心之后，西北物流基础设施的进一步完善。2016年9月，菜鸟位于沣东新城的仓储基地开工，计划于今年3月投入运营。

菜鸟总裁万霖说，“智慧物流是普惠的，菜鸟的使命是全国24小时必达。普惠服务意味着，是对绝大多数的包裹能够做到，而不是说每天几百万个包裹能够做到。”这背后，既需要物流网络和基础设施的完善，也需要物流新技术的深度普及和推广应用。

目前天猫和菜鸟已经通过智能算法创造了30分钟达、1小时达、2小时达等“所见即所得”的即时物流体验，并且相继在广东、浙江、上海、天津、湖北等地布局了机器人仓库。此次菜鸟的西安物流中心落地后，这些智能物流算法和高科技的物流设施也将被运用到西北地区。

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关键词：菜鸟物流基地人工智能

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