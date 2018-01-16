《哈利·波特》外传电影正式上映：粉丝自制，官方认可

多少人的童年曾被《哈利·波特》的魔法世界吸引，如今距离系列第一本《哈利·波特与魔法石》出版已经20年，距离第一部电影上映已经过去17年，扮演斯内普教授的演员Alan Rickman也已经去世两年。

▲扮演内普教授扮演者Alan Rickman

最近《哈利·波特》的一部外传电影正式上线了，这可不是也要在今年上映的《神奇动物在哪里2》，而是揭露伏地魔起源的传记电影《伏地魔：传人的起源》（Voldemort: Origins of the Heir）。

更令人意想不到的是，这是一部由粉丝众筹拍摄的电影，但却获得了《哈利·波特》电影版权方华纳兄弟的认可，于最近在YouTube正式上线。

这部电影由《哈利·波特》系列中的《哈利波特与混血王子》衍生而来。讲述年轻帅气的Tom Riddle 如何一步步成为面目狰狞的大反派伏地魔，电影中的女主角则是格兰芬多的传人，在调查一件黑魔法杀人案的过程中逐渐发现了Tom Riddle的秘密。

▲外传电影中伏地魔年轻时的样子

▲原版电影中的伏地魔

据悉这部电影成本不足1.5万欧元，这些资金还是通过Kickstarter由粉丝众筹而来，由英国独立制片公司 Tryangle Films 制作。

从预告片段来看，这部超低成本的电影的特效、配乐、道具以及整体氛围都和原版电影比较契合。尽管这部52分钟的电影在IMDB的评分只有6.0，但一些豆瓣用户还是给予了很高的评价。

▲图自：豆瓣

《伏地魔外传》的拍摄消息在去年传出后就让无数哈利·波特迷十分期待。《伏地魔：传人的起源》的先导预告片在Facebook上的观看次数超过了3000万次，在YouTube 上也有260万的播放量。

不过这部电影的制作过程并不顺利，不是因为资金不足，而是《伏地魔：传人的起源》说到底只是一部饭制电影，却获得了这么高的传播量。作为《哈利·波特》电影版权方的华纳兄弟影业（Warner Bros.）就不能坐视不管了。

华纳兄弟很快就以侵权为由要求 Tryangle Films 下架关于这部电影的所有视频，并终止拍摄。所幸经过几次交涉，华纳兄弟与Tryangle Films达成共识，同意其继续拍摄这部电影，但必须要以非盈利的形式制作和发行，这也是为什么这部电影最终在YouTube免费上线。

▲《伏地魔：传人的起源》剧照

同人作品被官方认可，这对于粉丝来说无疑是最高的荣誉了。或许也正是粉丝们的情怀感动了华纳兄弟，但也有人认为这是华纳兄弟在利用这部电影进行市场调查，如果效果理想，将会正式启动伏地魔外传电影的项目。

目前《伏地魔：传人的起源》在Youtube的播放量已经接近600万，这也许能给不少原著粉一个新的启发，以拍摄同人电影在《哈利·波特》的魔法世界里留下自己的印记。

话说回来，华纳兄弟也应该考虑一下这些原著粉的需求，毕竟漫威宇宙的计划都到下一个十年了。要是有一个《哈利·波特》宇宙粉丝们应该也是喜闻乐见的。

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