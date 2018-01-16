迅雷链克公告：发布开放平台，提供链克支付功能

2018年1月12日，互联网金融协会发布一篇文章“关于防范变相ICO活动的风险提示”，在文章中明确指出了迅雷链克项目，在内容中指出以迅雷“链克”为例，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相ICO。同时，迅雷还通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式，吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中。

受到“关于防范变相ICO活动的风险提示”的影响，美国时间1月12日，迅雷股价暴跌27.38%至16.63美元，其中盘中最低触及16.01美元低点。

随后，迅雷链克在2018年1月16日发表声明，声称旗下的区块链产品链克在迅雷及迅雷合作伙伴开发的应用场景之外，迅雷将不再支持用户间转账的功能，但是晚些时候，玩客云团队又发表了一则声明，将开放“链克开放平台”，从声明上看，目前仅接受企业申请。

以下为迅雷“链克开放平台正式开放申请”公告全文

为推动链克应用生态的良性发展，目前链克应用场景已经逐步落地。在迅雷直播、迅雷极限抢拍、迅雷U享版等应用内，广大玩客已经可以使用链克兑换相应服务；近期还将有云备份、迅雷镖局以及迅雷官方合作游戏等应用上线，迅雷将不断为广大用户提供各类场景，持续提升链克的使用价值。

为让更多开发者参与到链克应用生态之中，提升用户的链克应用体验，网心科技将于1月17日正式开放“链克开放平台”接入申请，帮助广大开发者为玩客们提供更多应用服务。

第一期面向合作伙伴提供链克支付功能，相关应用接入链克支付服务后，用户可使用链克扫码支付功能及链克App支付功能直接兑换相关服务，可同时提升运营方和用户方的体验。初期仅接受企业申请，通过审核的企业即可成为迅雷的合作伙伴，后续将依据实际运转情况，陆续扩大接入对象的许可范围。