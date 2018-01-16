对于广大自媒体来说，公众号app是个很有意思的事情，这个app最终是以什么形态展现的，我大概的理解是长短文并举，那么形态上看上去就像个今日头条，但张小龙又表示，我不太懂什么叫信息流，这其实不太令人信服，头条的崛起显然也会影响到微信的活跃，信息流可以说是内容领域的一个突破，而且不管是是阅读的突破还是商业化的突破，这么大的一个产品变革，所谓的不懂，我觉得更多的还是对头条的轻视。

张小龙的理念一直很佛系，尽管微信里面充满了服务，但是他依旧希望这些功能是用户发现的，而非系统推荐的，他不想做一个上帝，但微信确实是一个王国。没有国王的王国，到底是不是一个良好的运行状态，我觉得这是微信一直再用无形的手来塑造的，比如标题党，比如造谣党，当狗血越来越少的时候，不能否认的是，阅读量也越来越少了。甚至我的朋友圈大概有三分之一的人不更新了，三分之一的人三天可见，剩下还在更新的，只有没死的微商和自媒体了。

今日头条显然是另一个逻辑的存在，他永远在满足你的欲望，以至于像我这样自以为还有点觉悟的人，一旦打开，也要花费一两个小时在上面看那些有趣的内容。官媒一再批评的口径也无非如此，机器推荐不是理由，平台需要帮助用户克制，而不是帮助用户持续的释放自己的欲望，用这种方式来占领用户的时间，起码可以说是不够积极，至少不那么能够贯彻社会主义价值观，倒有些当年说的资产阶级的靡靡之音的感觉。

佛系微信和欲望头条，是现在摆在网民面前的两个重要选择，而至于其他的产品，大概就是这两个方向的补充。

微信是一个社交工具，但最终还是想做成一个内容平台。头条是一个内容平台，但现在想要做成一个社交工具。尽管头条的路径还是从微博的角度去切入的，但兜兜转转，最终还是会进入腾讯的地盘。工具没有内容，就没有用户时长，内容没有社交关系，就没有商业价值。这也是为什么尽管目前的自媒体大都全平台分发内容，但是依旧只有公众平台才有最好的商业化效率的原因。同样的一百万阅读，在微信公众号上的价格和在头条上的价格很难同日而语，从这个角度来说，头条的动力还会更大一些，毕竟自媒体的收入腾讯并没有分一杯羹，而头条则必须要持续提升自己的商业价值，所以也就不难理解，为什么头条号今年要打造一千个百万粉丝的大V了，粉丝体系是社交关系建立的基础，而沟通系统，则是社交工具的必备，从这个角度来说，接下来持续优化社交沟通方面的升级，甚至出现群之类的设定，也只是时间问题。

从我自己的角度来看，佛系的微信已经错过了太多颠覆的机会，比如社交电商，本来可以去颠覆淘宝，而微信支付则也很容易对支付宝形成冲击，尽管在前端支付上，微信已经占据了优势，但是在后端服务上，却一直依旧佛系的等待用户自己去发现。但支付宝却早把余额宝、花呗做到了惊动央行和央视的地步，到底是不打扰是我的温柔，还是想赚钱呢?跟我来吧，对于用户来说，这并不是一个太难的选择。而一个产品究竟是要克制的不打扰，还是充分释放用户的欲望来换取活跃，我想对于很多公司来说，也并不是太难的选择。

能在这样的情况下选择克制，我想这就是我们应该佩服张小龙的地方，宁可错过，也要坚持。这对于我们个人来说，其实也是一个提示，在这么多诱惑的当今社会，如何克制，确实是一个很大的话题。