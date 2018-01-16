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夏普最快于今年第一季度量产OLED面板，打破三星垄断格局

2018-1-16 18:20:00来源：新浪科技作者：李明责编：容承/实习评论：

北京时间1月16日晚间消息，夏普总裁兼CEO戴正吴今日表示，夏普最快将于今年第一季度量产OLED面板，从而打破当前由三星电子独霸的局面。此外，夏普今年6月或7月还将推出搭载自家OLED面板的智能手机。

戴正吴近日向媒体表示，夏普去年12月已完成手机OLED面板样品制作，目前已做好量产准备，但实际出货将根据客户的产品上市日期进行安排。预计今年6月或7月，夏普将推出搭载自家OLED面板的智能手机。

日经新闻(Nikkei)稍早些时候曾报道称，夏普将成为第一家有能力生产OLED面板、总部位于日本的面板厂商。如今，夏普已成为富士康子公司，正积极寻求为苹果iPhone X供应屏幕。

当前，三星旗下显示面板子公司Samsung Display是iPhone X屏幕独家供应商，而富士康是iPhone X的独家代工厂商。

去年12月曾有报道称，Samsung Display今年将为苹果iPhone手机供应1.8亿块至2亿块柔性OLED面板。去年，三星为iPhone X供应的OLED面板数量约为5000万块。

上周还有报道称，由于苹果对OLED屏幕的需求与日俱增，华为、OPPO和小米等中国智能手机厂商今年准备改用mini LED屏幕。分析人士称，改用mini LED屏幕不仅能解决OLED屏幕短缺问题，同时还能降低成本。

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关键词：夏普OLED

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