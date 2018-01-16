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墨迹天气举办Hi气候峰会：对外开放气象能力

2018-1-16 18:24:57来源：TechWeb作者：李鹏责编：棱角/实习评论：

1月16日下午，墨迹天气联合阿拉善SEE公益机构、WWF世界自然基金会、南方周末，在北京举办“2018Hi气候峰会”。在本次峰会上，墨迹天气与阿拉善SEE、南方周末达成战略合作，未来将以“Hi气候”为公益向导，在应对大气污染、全球气候变化等环境生态相关领域进行探索、实践与传播。

据了解，墨迹天气会提供平台、气象大数据、AI技术、气象专家等资源，用于环保公益机构环保监督、气候变化应对等层面。

墨迹天气创始人兼CEO金犁表示，随着全球变暖、极端天气的日益增多，应对气候变化已经成为和每个人息息相关的环保议题。金犁在峰会上宣布，为了更好的适应气候变化，“墨迹天气将对外开放气象能力，共同致力气候和环境保护”。

墨迹天气自成立至今已有8年时间，一直以来，墨迹天气深耕天气服务领域，截止目前用户规模已超5亿，日活跃用户量达5000万，天气日查询次数过亿。正因为此，墨迹天气此次担当国内气候“军师”角色，协同参与政府、NGO组织、媒体等共同探讨气候变化和保护。

世界气象组织研究表明，近几年大气二氧化碳浓度上升速度前所未有，已达到80万年来最高水平。数据显示，中国是继美国之后的碳排放第二大国，更是气候变化的严重受害者。

墨迹天气表示，未来，他们将全面发力天气、气候领域，为用户、行业客户、政府等领域提供更加精准的、定制化气象服务，让人们生活的环境变得更好。

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关键词：墨迹天气环境保护

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