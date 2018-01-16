网易严选年货节正式开启，抢1亿年货券

IT之家1月16日消息 网易严选年货节大促已于近日正式上线，全场5重年货大礼，可领1亿元年货券、限定款新年礼盒买1送1、人气年货商品限时买3免1、全场单笔订单满返最高200元无门槛直减券、全场下单满额送免费体检套餐。

此次促销活动将持续至1月30日，欲购从速，参与活动：手机点此 | PC点此

具体优惠详情见下：

1、抢年货礼券

活动期间可领券年货节礼券，内含通用券和品类券。

2、限时买1送1

活动期间，买新年定制礼盒送红色超薄苹果手机壳。其余新年送礼商品，限时买1送1。

3、指定款人气年货商品限时买3免1

活动期间，在活动页面购买指定商品池商品即可享受买3免1优惠，也就是您购买3件商品时会自动免去最低一件的价格。

4、全场单笔订单金额满返券

活动期间，全场单笔订单金额满399元返20元直减券、满699元返30元直减券、满999元返50元直减券、满1999元返100元直减券、满2999元返150元直减券、满3999元返200元直减券；券使用有效期2018年3月31日-4月30日。

5、全场下单满额送免费体检套餐

活动期间，下单金额满108元的用户可获得由善诊提供的价值470元父母健康免费体检套餐。体检套餐会以券码形式在您下单的第二天中午发送到您下单的手机号上，请注意查收，每个下单账号限领一份。

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