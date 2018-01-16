张近东晒苏宁“2017年度账单”：全员涨薪15%

IT之家1月16日消息 今天，苏宁集团举行了主题为“造极，年终大赏”年会活动。在苏宁年会上，董事长张近东以系列业绩数字带来了实实在在的“年终大赏”：

全员薪酬涨幅达15%，85后、90后管理人员占比达67%，全渠道活跃会员复购系数提升77%，最高单天开店100家，金融交易规模突破万亿元，物流服务满意度持续位居邮政总局行业综合排名的首位……

在2017年，包括阿里巴巴、京东等电商巨头，纷纷开启新零售模式。而原本就积极布局线上线下的苏宁，张近东表示也进入了“互联网转型以来增速最快、业绩最好的一年”，并称之为“创造了瞩目的成就，抵达了前所未有的高度。”

此外，在年会中，张近东还披露了其他一连串和用户相关的数字：包括在2017年最后3天，苏宁开设了112家店；线上乐拼购同比年初订单量增长1180%，销售规模增长1600%；线下汽车超市、无人店等新业态不断落地等。

另外，张近东还点名表扬了苏宁的服务产品，包括“贵就赔”、“延时赔”、“代客检”等。“贵就赔”O2O购物节期间挽回退货损失1.39亿；“代客检”为消费者免去检测困扰，线上通讯品类售后投诉率下降30%；同时，物流服务满意度持续位居邮政总局行业综合排名的首位。

在无人店方面，苏宁无人店于2017年8月底已经完成测试并且开启了商业运营。在双11期间，无人店从南京拓展到北京、上海、重庆、徐州等，并且成为CES全球首个展示的无人店。

另一方面，苏宁投资2017年全年实现投融资总额800亿元，相继完成了对联通、恒大、辣妈帮、同城帮、达令、拜腾汽车等多个项目的投资，苏宁雅悦酒店正式落地运营。

在社会责任方面，苏宁成立扶贫专项基金、电商扶贫实训店等，带动回乡创业就业青年超过1万人，为1500多万农民提供了服务以及全渠道实现农产品销售超60亿元。