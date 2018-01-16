继续加码中国，无印良品要将中国的“全球旗舰店”数量翻3倍

日经中文网消息，无印良品打算在2019年前，将无印良品在华的“全球旗舰店”数量扩大至目前的三倍。

此前，无印良品在中国开设了两家“全球旗舰店”，而在日本本土，同类旗舰店只有一家。

▲上海的全球旗舰店，图自 MUJI

诞生于日本经济萧条时期，无印良品起初以去掉不必要的包装宣传和减少中间零售环节，为消费者提供“高质量”和“价格合理”的产品理念发家。据悉，如今在日本，无印良品仍属于经济型的杂货店。

但在中国，人们对无印良品的形象却不同。

无印良品在中国走了一条与日本市场不一样的路。

无印良品现任社长松崎晓在接受《第一财经周刊》采访时说道。他表示，在中国，消费者认为无印良品的产品是对生活用品的“重新设计”，并被赋予了“优品质”的标签。

▲图自 MUJI

因此，当消费者在无印良品花费500元购买棉质床罩套装，或是以80元购买一个马克杯时，购买的更多是“品质”和“设计”。无印良品在中国的价格也比在日本本土高。

有了这个定位，无印良品在中国门店也必须相应地选择如淮海路（上海）和西单大悦城（北京）这类城市中最好的地段。

在2014年和2015年，无印良品甚至在成都和上海开设了两个“全球旗舰店”，店铺占地面积均达到3000平方米，一般门店占地面积只有750平方米左右。

我们在成都和上海开设了“全球旗舰店”，无印良品的知名度也随之提高。 我们从2008年起，在中国加速开店，目前（2017年8月）店铺数已经超过200家。今后四年，我们将以每年30家的速度在中国开店。

松崎曾于2017年8月接受日经中文网的采访中说道。

而到了2018年，无印良品似乎要比原计划更重本地加码中国市场。

除了要在中国增设4-5家“全球旗舰店”，无印良品还将原本每年30家中国新店的计划提速，改为每年在中国新开50-60家门店，并将三线城市设为开拓重点。

▲图自《第一财经周刊》

但和无印良品的快速门店扩张计划形成对比的，是公司在中国逐渐被冲淡的品牌竞争力。

良品计划于2017年10月发布的第二季财报指出，虽然无印良品在中国发起了多次的“新定价”和“限时优惠”活动，但最终却只获得1.8%的同店销售增长。

分析普遍认为，无印良品受到了国内网易严选、米家等品牌打击，再加上其它国际品牌的选择也越来越多，无印良品对消费者的吸引力在逐渐下降。

逛了快3年的无印良品还是感觉价格偏贵，质量也就是优衣库的水平，剪裁、配色更是和优衣库别无二致，价格却往往和一些有设计感的品牌持平，我是听说最近有降价活动所以来逛逛。

顾客李女士在接受《长江商报》记者采访时说道。

今年1月，无印良品在日本迎来有史以来最大的“新定价”降价活动，涉及2300件产品，为日本门店增加了6%的客流量，每个客户消费也增长了1%。

▲图自搜狐

研究机构No Agency预计，中国市场很可能于本月底跟上日本市场，迎来新一轮降价活动，有望可拉高销量，并为下沉市场作准备。

此外，无印良品将旗下首家酒店Muji Hotel设在深圳，也为品牌在国内带来不少话题讨论度，同样也有望借此提高品牌渗透率。

位于深圳的Muji Hotel将于1月18日正式开幕。