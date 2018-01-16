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支付宝推出全国首张“无偿献血电子卡”：刷脸核实身份

2018-1-16 20:09:30来源：IT之家作者：容承/实习责编：容承/实习评论：

IT之家1月16日消息 支付宝微博官方账号今天下午发布信息表示，今天他们和浙江血液中心一起，尝试刷脸核实身份。

他们表示，之前偶遇采血车，想献爱心却因没带身份证作罢。现在，在支付宝搜“无偿献血”，领取电子卡，还能看最近血站、查询血液去处、积累公益时等。

该项目在杭州试点成熟后会推向全国。

微信的第一张电子身份证，各地的扫码乘坐公共交通工具，还有共享单车的逐渐普及，科技，确实让生活越来越便捷。

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关键词：支付宝

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