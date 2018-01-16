福特CEO：我们比特斯拉更懂消费者，人们不会放弃买车

1月16日消息，1903年，福特在美国成立，并在创始人亨利·福特的带领下发展壮大，让汽车走进千家万户，成了一种大众型消费产品。2014年，马克·菲尔兹担任福特CEO，在他带领公司进行历史上最大的战略转型之后，福特在北美、亚洲等核心地区的业务下滑，股价累计下跌40%。2017年，时任福特智能移动公司董事长的吉姆·哈吉特新晋成为福特集团董事长和CEO，当时《福布斯》杂志报道称，此时的“福特集团仿佛回到难民奔流避难的困难期”。哈吉特曾带领美国家具公司Steelcase扭亏为盈并登上世界办公家具行业老大的宝座，这次，他需要面对另一个巨大的挑战：领导公司进入一个由无人驾驶汽车、替代性清洁燃料和移动出行定义的未来。哈克特近日接受美国《Fast Company》杂志采访，探讨了福特未来的变革和发展方向，以及重塑福特商业模式和文化的计划。

福特CEO吉姆·哈克特

以下是采访内容：

问：你之前是另一家家具公司Steelcase的CEO，那家公司经历过一些转型和文化变革。但毫无疑问，担任福特的CEO会让你受到与以前不同的公众关注，你如何看待这种变化？

答：我以前经历过这种过渡，那时我在密歇根大学担任体育指导员，我聘请了昔日的四分卫明星吉姆·哈勃（Jim Harbaugh）出任我们的橄榄球队主教练，因而受到了巨大的关注。

问：你不在意那种聚光灯吗？

答：对我来说，这不是一种痛苦的体验，但我也没有主动寻求获得关注。有些大企业的CEO会因为独特的个人魅力受到些许个人崇拜，有的人能够应付得来，但真正做到的人很少。我更愿在幕后默默耕耘，被认为是一个深思熟虑的、人们很愿意效力的人，而让整个团队成为人们关注的焦点所在。在1983年至2003年帮助领导百事可乐的罗杰·恩里科（Roger Enrico）说，领导者要有自己的见地，CEO不能畏缩。你畏缩的话，公司就会遭受混乱、缺乏方向感的影响。因此，在我当福特CEO的头100天里，我们对于公司的未来形成了一种看法：福特要做“智能世界中的智能汽车。”

问：对于“智能世界”这一外部环境，你们无法实施太多的控制吧？

答：环境的演变不仅必要，而且必然会发生。例如，你现在在寻找停车位上浪费的时间比交通堵塞还要多。所以如果能匹配空的停车空间和汽车需要前往的地方，就可以提高效率——不管是电动汽车还是燃油汽车。这是“智能汽车、智能环境和智能世界”的一个例子。

人们需要出行和交通工具。我们已经知道有的群体受到差别对待，因为他们年纪老迈，无法自己去看医生，又或者他们处在城市的偏远区域，没有钱买车上下班，又或者因为天气太多寒冷，他们无法走去公交站。正如福特执行董事长比尔·福特（Bill Ford）所说的，移动出行必须是一种基本的人权。它是某种我们为之奋斗的东西。

很多媒体不当地指出人们将会放弃持有汽车。汽车是一种90%的时间都处于闲置状态的物品，你甚至得贷款购买。人们是出于一种什么样的心态而持有汽车呢？我觉得是因为汽车能够给我们带来一种掌控、独立和自由的感觉。未来，这一点也将很重要。

在建设这个智能世界的过程中，我们认为应该让用户按照自己的意愿自由选择各种不同的移动出行方式。例如，你能够选择Chariot，那是我们在加州北部推出的共乘服务品牌。每天乘坐的用户中女性占70%。为什么会这样呢？因为她们觉得这种交通方式很安全。它可以搭载6到10个乘客。你可以通过手机来叫车，它会根据乘客想要前往的地方来规划行驶路线。那是你无法通过汽车经销商买到的移动出行方式，但我们未来也将需要汽车经销商出售无人驾驶汽车。

问：在这场移动出行未来的争夺战中，福特的竞争优势在哪？

答：福特这个品牌就是我们最大的优势。我加入公司董事会的时候，就收到了来自同行朋友的来信，那些信件的开头句全都是，“吉姆，2008年福特没有拿政府的救助的时候，我买了一辆福特。”(网易编辑注：2008年经济危机时，福特是美国唯一一家没有经过国家救济而自己走出危机的汽车集团）我没有贬低其它获得政府对汽车行业紧急救援的公司的意思。那些公司存活下来对于全世界是好事情。

很少汽车公司有家族传承。这种优势让人难以置信。因为家族所有者会从长远的角度看待公司的发展。创立公司的曾祖父比尔·福特告诉大家，汽车不能再像以前那样运营了，因为只要中国直接照搬我们所做的东西，我们就完蛋了。我为与代表那些精神的一群人共事而感到骄傲。我们当初没有接受政府的救助，我们在乎生态环境，我们认为移动出行是一种基本人权。

问：怎么看特斯拉呢？它的模式是不是汽车厂商们都想要追求的模式呢？即便它们未必需要追求成为那样的品牌。

答：那是谁？（大笑）如果你经营一家大公司，企业计算化就是生产某种东西的基础。如果你是特斯拉，在创办这家公司，你会去寻找某个拥有为企业量身打造的系统的人：低成本，简单化。你将会制造一款产品。所以说，有个纯粹的天才在运营那家公司，但驱动它的并不是那个天才，而是经济学。福特内部资源的浪费使得它无法在那个方面进行进化，那是我想要解决的事情。福特并不笨。并不是他们没明白这些，而是他们受到旧式企业系统的制约。那是颠覆悄然出现的一个领域。

特斯拉已经向我们证明的东西是下一代的开创性技术，电动化——消费者很喜欢。但我们认为，现在世界上还没有一家公司能够从电动化中赚到钱。特斯拉也没有。投资者倒很开心，因为他们看到新车型订购量达到50万辆。那证明了该类汽车的消费需求。

我们在非内燃机汽车市场是行业第二大公司。我们采用混合动力和电气化。去年10月，我们前往华尔街，跟他们说，“看吧，推进器是个框架，是未来汽车设计师的一种思维方式。它并不意味着电气化将会赢得未来1000年的战役，对吧？现在还有氢能源驱动，有各种各样的能源。”福特专注于打造汽油以外的、零排放的且对地球环境友好的推进平台。但我们的消费者得要跟上来。现在，电动汽车仅占汽车总销量的5%。如果你想要将汽车放在车库里充电，你可能得自己找个电工来帮忙。这些是市场的颠覆力量没有解决好的事情。你随处都能找到加油站，油耗成本比以往任何时候都要低，福特的F-150现在的油耗为每加仑23英里。

问：有人认为气候变化和环境对于汽车公司来说没那么重要，因为相比电动汽车它们出售的卡车和SUV要多得多。你怎么看？

答：你可以实现一切。那是我们传出的新信息。福特之所以能够让F-150的每加仑燃油行驶里程从8英里大幅提升到23英里，是因为3年前公司做出了有史以来汽车公司最大的一项单项投资：将汽车的基础材料从钢铁变成铝。我们当时的CEO阿兰·穆拉利（Alan Mulally）是一位杰出的航空工程师，因此他非常清楚飞机是怎么制造而成的。将车身板件和铝结合起来是一项巨大的挑战。那可不仅仅是拧个螺钉将它们固定那么简单。

福特的优势在于，我们知道人们喜欢汽车什么。特斯拉得到了一些消费者的青睐。我不想破坏他们的名声。但他们造车所基于的平台使用的是“滑板”——那是整个电池结构所在的地方——从成本效益角度来看，那带来了局限性。我们在用不同的方式来包装电池和储能，给你带来你会喜欢的汽车。例如，福特野马（Mustang）是欧洲最畅销的运动跑车。我们能不能将未来的推进系统和人们对于他们的卡车和汽车的那种热情融合起来呢？当然。

问：未来5年什么将会是福特最大的变革障碍？

答：监管。我很高兴全球各地的政府都在为自动化技术的发展开路。他们没有阻碍它的进化。但监管必须得快速到位。用于保障选举公平性的监管跟不上新技术的步伐。我们在汽车上将会面临同样的问题。

问：在领导福特走进这个朦胧不清的未来的过程中，你是如何保持乐观的呢？

答：要先从有个伟大的父亲说起。我们不需要闹钟。每一天，他都会叫醒我们。我指的不是“是时候起床了！”这种方式。我是说，他会放声开怀地唱歌，那种乐观的气氛会立刻蔓延到我们的整个屋子。我每天怀着我要学到某种东西的心态去上班。我对于这个世界演变的方式和福特在里面的角色感到乐观。