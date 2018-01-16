飞猪与美国航空达成战略合作：飞美国享优惠

新浪科技讯 1月16日晚间消息，阿里巴巴旗下旅行品牌飞猪今日宣布与美国航空达成战略合作，合作内容包括将在飞猪平台上开设专营店和双方会员计划之间的合作等。

美国航空是全球机队规模最大的航空公司，其所运营的AAdvantage会员计划是全球最早的航空业常旅客计划。今年2月初起，飞猪会员可在飞猪App或飞猪官网，按照会员等级获取AAdvantage会员礼遇。

按照飞猪与美航签署的会员合作协议，飞猪F1、F2及F3会员将有机会获得美国航空AAdvantage会员计划提供的会员礼遇：F1会员可获得美航经济舱优先登机礼遇；F2会员可享受AAdvantage金卡会员礼遇，包括超级主舱选座费半价、搭乘美航航班优先安检和登机等；F3会员可享受AAdvantage白金卡礼遇，包括超级主舱免选座费、寰宇一家航班优先安检和登机、机场行李优先提取等礼遇。未来的合作计划还包括接受支付宝为付款方式。

阿里巴巴集团副总裁、飞猪副总裁胡臣杰表示，传统渠道中的航司竞争格局稳定，但互联网生态中的比拼才刚刚开始。对于航司而言，谁能够更准确将更有价值的产品信息推送到“对的人”手中，便能够在竞争中先人一步。“背靠阿里巴巴集团全维大数据和技术优势，飞猪共享5亿淘系移动端会员资源，能够帮助航司进一步了解客户群体特征，达到精准营销，更多地为消费者提供想要的服务和商品。”

根据美国商务部发布的数据统计，中美航线增多及赴美十年签证政策等利好因素，使得中国游客赴美旅行人数已连续十三年增加，2016年中国赴美游客人数就达到300万。

美国航空公司亚太区销售副总裁沈航吉表示，与飞猪的伙伴关系改变了美国航空在中国的会员计划的互动方式，将为往返两大重要商务和休闲目的地的飞猪用户提供更多飞行选择。