阿里CEO张勇：怎样满足90/95后的消费升级需求

新浪科技讯 1月16日晚间消息，阿里巴巴集团CEO张勇出席了“消费品论坛（CGF）中国日”，他表示“线上线下必须一体才能满足消费升级巨大需求。”

“随着中国经济的快速发展和国民生活方式的变化，消费需求每天都在变的更高，这个过程中，消费者希望了解从商品的原产地、质量标准、产品配送等整个环节的信息，一是确保商品质量是好的，二是确保商品是符合自己的个性化需求的。”张勇说，“然而，直到数字技术、互联网商业真正完善时，从头到尾来使商品信息透明化才成为现实，每一件商品才能真正实现溯源。”

“这正是阿里巴巴在努力的方向之一，本质上我们所推动的新零售就是建立在人货场的全面数据化的基础上的，我们希望所有商品信息都能够完整透明，满足所有消费者、尤其是90后、95后这些数字经济时代新新人类的消费升级的需求。”张勇说。

而在面对普华永道合伙人余叶嘉莉“数据分享的意愿如何提升”的提问时，张勇将答案归结为“以市场来推动”。

“我的经验是，如果简单从制定标准的路径去推进，那么实际上很难制定出所有人都遵守的标准的。”张勇说，“阿里巴巴鼓励品牌商家分享更多的商品信息，你分享得越多，消费者对你的实时的评价反馈就越多，对你就越多信任。这样形成一个良性循环，就激发整个商业环境向更健康、更智能、更好体验的方向发展。”

“除了市场机制，另一个支柱是技术进步。”张勇在论坛上说，“今天的技术进步让我们可以更完整地记录数据，更高效地利用数据，这让我们更好地理解消费者的确切需求，满足需求，而且激发新的需求。本质上，消费升级就是这样被不断推动的。”

消费品论坛联席主席、高露洁棕榄CEO Ian Cook也深有同感，“我们不仅要将商品数字化，更要将品牌与消费者的互动数字化”，他说道。

“这就是为什么阿里巴巴要提出新零售的原因。”张勇说，“我们已经生活在一个数字化的世界里了，技术的发展正在不断推动全新的零售模式的产生，比如盒马，很多人看到的是把食材处理、餐厅和生鲜超市放到一起，但其实远远不止于此，它本质上是用数字的方式服务消费者，不管消费者去到店里还是在家里，都能感受到巨大的消费体验的提升。”

“我经常问我的同事们一个问题：为什么消费者要去实体店里？”张勇与论坛参会者分享道，“总有原因，总有更多的消费体验和需求需要得到满足，而阿里和众多品牌商、零售商一起在共创的新零售，就是要用数字的技术，实现实体门店在客户运营、库存管理和营销体系的数字化，说到底依然是提升消费者的体验。”

“今天，经过一年多的新零售的探索，有一点相信已经是共识，线上线下是统一的，不是分开的，必须一体运营，才能满足消费者日益增长的升级需求。”他说。

论坛最后，与会者被问及“2018年最重要的一件事”时，张勇毫不迟疑地回答了“新零售”三个字。

“不管世界怎么变，我们的使命不变，让天下没有难做的生意。”他说，“在数字经济时代继续让生意做得更好，需要技术、数据和商业实践的合力协同。”