刘强东密访东三省，计划三年投超200亿助东北经济振兴

新浪科技讯 1月16日晚间消息，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示，“京东对东北经济振兴有充足的信心，我们计划未来三年在东北进行超过200亿元的投资，推进东北产业升级、增加就业机会、注入技术创新动力、升级零售服务。”

1月15日，刘强东在哈尔滨出席了京东与北大荒集团战略签约仪式，并与黑龙江省委书记张庆伟、省长陆昊会谈；1月16日上午9时，刘强东来到沈阳，与辽宁省委书记陈求发会谈；1月16日下午6时，刘强东又出现在长春，出席京东与吉林省战略签约仪式，并与吉林省委书记巴音朝鲁会谈。

“我们大力投入物流基础设施建设，更看重的是如何帮助当地特色农产品外销，帮助东北的优质产品卖出一个好价钱。”在与黑龙江领导会谈时刘强东表示。

截止目前，京东已与黑龙江省扶贫办及8个县市签署农村电商及精准扶贫合作协议。京东平台为黑龙江开设了16家特产馆，九三豆油、完达山乳业、飞鹤奶粉、五常大米等众多黑龙江省知名品牌产品已通过京东自营走向全国。京东在饶河县以蜂产品合作社模式采取“合作社+分红”、“务工费+产量分红”、“返租倒包”、“保底收购”等多种方式，针对贫困户的不同情况进行精准扶持。京东众筹为抚远县“鲟鳇鱼子酱”筹集资金达114816元，为目标金额的592%。

在吉林省，京东将中之杰、杞参、长白山酒业、宏宝莱、榆树钱、洮儿河、老韩头等众多吉林省绿色食品品牌纳入自营产品。京东吉林省扶贫馆对接吉林省15个贫困县，助力贫困县产品上行；2016年京东长白山特产馆帮助柳河县西腰沟村的贫困户销售十余万斤的蜂蜜，使贫困户当年脱贫；京东延吉特产馆帮助国家级贫困县龙井市贫困果农销售滞销苹果梨150吨。

在辽宁省，京东与东港市政府连续两年大力推动东港99草莓的销售，将这一绿色有机产品打造为网上爆品，带动东港当地草莓收购价格上涨1.5元/斤，种植农户增收1500万元。辽宁省在京东平台已开设了17家特产馆，辽宁的桃李面包、不老林糖果、真心罐头、天湖啤酒、沟帮子熏鸡等20余种知名品牌都成为京东上备受消费者青睐的品牌。