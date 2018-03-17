高通前CEO寻求将公司私有化，但他即将被踢出董事会

3月17日消息，据CNBC网站报道，高通周五宣布，在即将于3月23日召开的年度股东大会上，前董事长保罗·雅各布(Paul Jacobs)不会被重新提名为该公司董事会成员。上周，雅各布刚被免去高通执行董事长一职。



该公司表示，这一决定，是在雅各布通知董事会正在研究将公司私有化可能性后做出的。高通目前的市值约为900亿美元。但雅各布在一份声明中表示，高通董事会决定不再重新提名他为董事会成员，是“不幸和令人失望的”。

雅各布曾长期担任高通高管，他表示，这家芯片制造商面临“真正的机会”，但成为一家私人公司或许更容易抓住这一机会。

他在一份声明中称：“作为一家独立的上市公司，这些机会具有挑战性。为了使公司的长期业绩最大化，向所有股东提供卓越的价值，并继续对美国技术做出重要贡献，探索一条让公司私有化的道路是很有价值的。”

目前，并不能保证雅各布最终会向高通提出正式的收购要约。但高通表示，如果雅各布斯提出收购要约，它“当然会按照股东的受托责任对其进行评估”。

消息人士向CNBC表示，此前，雅各布也曾透露出将高通私有化的兴趣。雅各布在一份声明中表示，他很高兴高通董事会愿意评估这项收购提议。

英国《金融时报》首先报道称，雅各布已接洽包括日本软银(SoftBank)在内的多家投资者，以获得该收购要约所需的资金。

雅各布是高通联合创始人伊文·雅各布斯(Irwin Jacobs)的儿子，此前曾担任高通董事会的执行董事长兼首席执行官。

上周，他被免去了公司执行董事长的职务，因为他拒绝了博通收购高通的企图。本周早些时候，出于国家安全原因，美国总统特朗普叫停了该交易。