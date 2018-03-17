外媒评独角兽回归：阿里巴巴、微博被低估，本土估值或更高

继中国“独角兽”公司有望通过中国存托凭证（CDR）的形式回归A股市场的消息传出后，本周四阿里巴巴（200.28，1.22，0.61%）在美股市场当日上涨超过3.5%，收报199.10美元，高点一度突破200美元。外媒普遍评论认为中国本土投资者将获得投资优秀海外中概股的机会，很有可能获得在本土市场获得更高的估值，但同时要警惕一定的投机风险。有基金经理表示，由于现阶段的大规模投资，目前阿里巴巴、京东（44.97，0.03，0.07%）、微博、腾讯等公司估值被严重低估。

（图片来源：MARK LENNIHAN/ASSOCIATED PRESS）

根据CB Insights提供的数据显示，去年中国的独角兽公司数量达到55家，在全世界仅次于拥有106家独角兽的美国。

根据华尔街日报报道，位于硅谷的King&Wood Mallesons律师事务所合伙人Rocky Lee评论认为，如果中国大陆能够实现双重上市，中国公司能够获得在以本国货币募集资金的机会，进一步扩大其在国内的知名度，并且这些公司很有可能在国内获得更高的估值，因为他们的品牌和业务在国内都具有更高的知名度。

但也有分析师认为这些知名企业回归A股市场可能会助长中国投资者的投机行为，从而使投机主导市场，因此存在一定风险。

据福布斯专栏报道，中欧国际工商学院金融系教授芮萌博士认为，“双重股权”机构的设立赋予了公司领导层更多的投票权，这种机制目前在巴里巴巴、谷歌（1135.73，-13.85，-1.20%）、Facebook（185.09，1.23，0.67%）等各大巨头公司得到广泛使用；如果中国证券法允许双重股权结构的使用和运行，中国投资者就可以通过投资CDR的形式在本土获益。

芮博士补充道，过去一年阿里巴巴在美股市场增长几乎翻倍，市值突破5000亿美元，目前这些中国巨头公司都在本土盈利，却只向海外投资者分红，中国投资者此前由于无法投资海外证券市场已经错失了许多机会，这并不合理。CNBC频道的资深金融从业人Michael Bapis也表示了同样的观点。

北京大学汇丰商学院的经济学教授Christopher Balding则认为，中概股回归A股市场有利于进一步收集公司信息，提高信息透明度，并有利于中国政府在人工智能、生物技术、机器人等潜在敏感领域的信息保护。

在中国呼唤独角兽公司回归本土的同时，多位海外分析师和基金经理认为，从长期来看，包括阿里巴巴、微博、腾讯在内多家中概股公司价值目前正被严重低估。

据彭博报道，世界顶级基金Dynamic Power Global Growth Class的经理Noah Blackstein称，由于许多中国科技公司现阶段大规模投资的缘故，这些公司的盈利被严重低估，需要未来3到5年才会体现出来。他评论道，像微博这样的公司目前已经完成了最初在中国国内的“模仿”阶段，在进一步实现转型，而转型阶段所需的巨大投入必然会在前期压缩利润，直到后期才会体现其真正价值。

这家位于加拿大资管规模达12亿美元左右的基金对亚洲股票的持仓比重超过25%，在过去3年的累积回报收益率约为72%，处于世界领先水平，持仓前十位的股票包括YY（117.69，0.65，0.56%）、腾讯和微博。虽然用常规标准衡量，微博和腾讯目前的市盈率在83倍和57倍，并称不上“便宜”，远超过标普500指数22倍的平均市盈率。

CNBC频道也同时报道了市场对阿里巴巴股价被低估的评价，TradingAnalysis.com创始人Todd Gordon周四上表示：“我们经历了阿里巴巴两年的强劲增长，目前还没有超过高点，我认为接下来会接着走高并突破近期高点。”但他对这种增长的可持续性持保留态度。

2018年以来，阿里巴巴已经上涨接近16%。根据FactSet网站提供的数据，大部分华尔街分析师建议买入阿里巴巴的股票，平均目标价为229美元。