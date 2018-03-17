内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

支付牌照最高叫价30亿/张，互联网支付最吃香

2018-3-17 17:33:23来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月17日消息 据《证券日报》报道，日前，一则叫价8.7亿元的出让第三方支付牌照的信息在行业人士朋友圈广为传播，业务范围包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单等，牌照期限在2021年以前，转让方出售转让100%股权。

据报道，有业内人士称，一张包含5项业务的牌照，最高叫价可达30亿元，公允价格至少也在12亿元以上。只要业务覆盖全国，单项业务牌照就可高达7亿元，公允价值在4亿元以上。当然，单纯牌照价格并不值那么多钱，支付牌照本身自带业务和市场的将更值钱。

在移动互联网时代大局面之下，中国移动支付的水平在全球范围内都处于领先地位，而第三方支付牌照则相当于“通行证”，所以价格也一直水涨船高，一路飙升。

另一方面，2016年8月，央行明确表示在“一段时期内原则上不再批设新支付机构”，牌照稀缺性进一步凸显。同时，近几年上市公司对收购支付牌照也显得很热心。

据报道，上市公司收购第三方支付牌照主要，有两个原因：其一是央行明确表示原则上短期内不再批设新机构，所以上市公司进军支付市场只能通过收购方式来获取；其二，第三方支付牌照含金量相对较高，随着互联网金融的快速发展和人们支付习惯的改变，第三方支付牌照既可帮助上市公司减少成本压力，也可以记录大量用户消费行为数据，有较高的数据价值。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：移动支付支付牌照

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10