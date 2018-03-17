3·15修炼手册：晚会背后不为人知的故事

又是一年3·15晚会，日韩牙刷上榜，山寨饮品被曝，就连大众也因途锐而光环不保。被点名的火速出回应，表现尚可的长舒一口气，电视机前的观众义愤填膺：无良商家！该罚！

于是媒体一窝蜂持续报道跟进，企业拍胸脯声明保证整改，消费者念叨着下次一定要擦亮双眼，似乎各方的情绪都得到了一种微妙的平衡。但关于3·15，不只是那些被拎出来示众的品牌，还有很多不为人知的故事和令人印象深刻的瞬间。

其实也是舶来品

和五一劳动节一样，3月15日的国际消费者权益日也是实实在在的舶来品。自诞生起，消费者运动就格外活跃，不论是发达国家还是发展中国家，都留下了消费者组织的脚印。

1960年，国际消费者联盟组织成立。1962年3月15日，肯尼迪在美国国会发表了有关保护消费者利益的总统特别咨文，首次提出了消费者的4项权利，即安全消费的权利、消费时被告知基本事实的权利、选择的权利和呼吁的权利。基于此，国际消费者联盟组织于1983年将3月15日定为国际消费者权益日。

每到这一天，世界各国的消费者组织都会举办各种纪念活动，希腊曾对积极报道消费者运动的报刊给予奖励；阿根廷成立消费者学校并举办系列讲座；澳大利亚选择对消费者进行购物教育；印度部分地区的学校则安排老师传授消费知识……而在中国，3·15晚会家喻户晓。

观众抬着洗衣机

1991年3月15日晚8点，中央电视台播出了一场名为“国际消费者权益日消费者之友专题晚会”的节目。晚会导演王宝安当时绝对不会想到，这台看似简单的晚会，吹响了中国消费者维权的号角，一办就是20余年。

▲晚会资料图

晚会的诞生十分偶然，时任《消费者之友》栏目组长的王宝安，某次筹备消费知识竞赛时，在搜集材料的过程中了解到，“有一个日子叫‘3·15’，是国际消费者权益日。”在确定这个纪念日存在后，他和同事商量着：能不能办一台晚会，结合《消费者之友》的一些内容，再和3·15串联在一块。他的想法得到了台里的认可，首届3·15晚会就这样来了。

现场设有10多部热线电话，铃声此起彼伏，几乎被打爆。打不进电话的观众，干脆带着有质量问题的商品跑到晚会现场门口，请求曝光。王宝安回忆起往事，一切都还历历在目，“一名退休老干部抬着洗衣机就赶来了。”在他的印象中，当年曝光的问题产品多为家用电器。

10位部长与2个会议

那台晚会取得了巨大的成功，第二天去台里，好多同事围过来祝贺王宝安，夸“节目太好了”。时任中央台台长的黄会群激动地握住他的手说：“台里就需要这样的节目，需要这么振奋人心的内容。”

于是第二届3·15晚会成了备受关注的焦点，不仅从央视二套转到一套播出，国务院轻工业部、建设部、工商局等10个政府部委的部长也一同露面，现场接受采访，表明了政府支持和保护消费者利益的决心。

这届晚会直接还促成了两个对于消费者来说有着重大意义的会议。晚会过后没多久，全国范围内便召开了一次“全国热水器质量会议”。会议中提出“热水器必须要有灭火保护装置，避免再次出现伤害消费者的事件。”同年8月，全国质量工作会议在北京举行。时任总理朱镕基现场表示，“支持舆论对质量的监督。”

“听说省长都盯着看”

到第三届，时任国家经济贸易委员会主任、党组书记的王忠禹代表朱镕基出席了晚会，并在现场做了3分钟发言。当时央视有个规定，无论什么节目都不能对整点新闻造成影响，但这次例外，王忠禹的发言正好在整点。

从这一届开始，像监察部这样的职能部门参与了进来，3·15晚会由群众行为变成了政府行为。有报纸这样评论：“现在老百姓最爱看的是春节晚会，最想看的是3·15晚会。”

王宝安也是在那个时候听说，一到3·15晚会，每个省的省长都坐在电视旁盯着看，生怕曝光的是自己省内的事。

满汉全席与几千电话

办着办着就逐渐成了品牌，在中央电视台，能成为3·15晚会的导演，或者有机会参与3·15专题节目的录制，是一件无比荣幸的事情。

在2004年3·15晚会总负责人任学安看来，3·15晚会相当于一年一次的“满汉全席”，举足轻重。1997年，29岁的任学安接到通知，出任当年3·15晚会专题组导演。起初的兴奋感过去后，便是选题难找的痛苦和时间不足的煎熬。

“1996年底导演组就确定好了，那个时候大家几乎天天晚上都要开碰头会，商量主题的确定，材料的搜集，专题的制作等。但播出时间却是来年的3月份，要熬过一个元旦和一个春节。一天不播出，我的心就一天不能放下。”

与现在相比，20年前选题搜集显然费时费力得多。热线电话是一种方式，此外还得依靠信件。任学安记得，1997年3·15晚会接到几千个电话，信件则需要用麻袋装。

“大概8点20分发”

2013年3·15晚会主题为“我的权益我做主”，曝光了苹果公司在华售后政策存歧视等问题。内容切合民生，引发网友热议。演员何润东作为“受伤果粉”发布了这样一条微博：

▲何润东微博截图

最后一句“大概8点20分发”给人以无限的想象空间。无独有偶，当晚作家郑渊洁、网络红人“留几手”等人也带“315在行动”标签发表了批评苹果公司的言论。尽管何润东删除该条微博并声明账号被盗，但网友并不买账，纷纷称其“托没当好”。

随后，何润东回应称当日一直在拍摄电影，收工回到酒店才知道发生了什么，并表示事件正在调查，已经报案。

而“大概8点20分发”则成了2013年3·15晚会制造的一条网络流行语。

上榜出名的互动百科

公开数据显示，互动百科平台词条量超过1600万，平台知识分享用户超过1200万人。尽管号称全球领先的社会化知识媒体平台，但对很多人而言，或许都没听过互动百科的名字，3·15晚会居然是接触它的首个渠道。

2017年3·15晚会上，第一枪开向了互动百科。虚假广告堂而皇之出现，变身不合格词条垃圾站。搜索“极藻5s”，第一条就是互动百科词条“极藻5s”。

▲互动百科资料图

互动百科随后做出回应，诚恳道歉，还表示已立刻成立行动小组，升级词条内容审核标准，全面排查整改，下线不符标准的词条和广告。有趣的是，360百科也发布了声明，承诺其平台无任何收费代编词条行为，此外，360百科还严格打击传播虚假知识信息，恶意篡改，作弊编辑等行为。

年年岁岁3·15，虽然曝光问题时也会出现问题，但不可否认的是每一届晚会都对唤醒中国消费者维权意识产生了积极的影响。希望不只是这一天，今后的每一天，消费者们都能消费开心，维修放心，退货顺心。