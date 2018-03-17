吃着越来越贵的外卖，你会想起当年的网约车吗？

2018年，在吃的方面，你也许会经历以下两件事：《舌尖上的中国第三季》的上映激起了你的味蕾；同时也会发现外卖的价格似乎比去年贵了很多。

在移动互联网时代，外卖市场的崛起正在改变大众的生活体验，同时很多公司也因此而崛起，跻身互联网公司独角兽梯队。

据《2017中国外卖发展研究报告》数据显示，2017年，中国在线外卖市场规模预计达到2046亿元，未来增长潜力巨大，但是目前这个行业各家依旧处于竞争之中，机遇与问题都不少。

外卖价格贵了，美团饿了么瓜分市场，滴滴将入局

从2018年3月份开始，有很多消费者在社交平台吐槽外卖价格变贵，如果你经历过滴滴、快的、优步时期的网约车大战，你应该对这种涨价现象有所理解。

2014年到2016年期间。网约车市场群雄逐鹿，各家纷纷拿出上亿元补贴来争夺用户，当时甚至出现了0元或1元打车的局面，最终在资本运作下滴滴、快的合并，一举战胜了优步、易到等对手，一家独大，然后现在网约车的价格基本已经和出租车相持平。

再来回顾一下外卖市场，在2017年8月份，随着饿了么收购百度外卖后，曾经的三国杀已经变成了饿了么、美团外卖两虎相争的局面。

在经历了网约车烧钱大战之后，有着阿里背景的饿了么和拥有腾讯背景的美团外卖，在价格上似乎达成了默契，烧钱抢用户的节奏在逐步减慢，甚至由于人工成本不断增加，还出现了不断涨价的趋势。

面对这个几千亿规模的市场，在2018年有公司已经坐不住了。

据悉滴滴将开战外卖模式，在2018年上半年其将入驻全国九大城市，包括无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门。

▲网传滴滴外卖服装

此次滴滴进军在线订餐市场，一方面是回应美团打车；另一方面是进一步拓展适合自己场景的业务。

▲网传滴滴外卖员培训场地

在线出行公司进入外卖市场并不是滴滴首创，早在2016年Uber就已经在美国推出Uber EATS（餐饮）、Uber Rush（快递）等业务，而且收益不错。

有媒体预测，滴滴外卖的到来或许将会一定程度上给用户来了价格上优惠的福利。

据CNNIC报告显示，截至2017年12月，我国网上外卖用户规模达到3.43亿，如此大的流量入口正在不断着吸引着类似滴滴这样的巨头。

在未来的几年京东、顺丰等有着庞大配送团队的巨头也许也会进入这个市场。外卖市场恐怕很难像网约车一样形成一家独大的局面。

食品安全、体验度等问题需更加完善

2018年在线订餐市场风潮涌动，随着滴滴外卖的入局及新零售的发展，各大公司将会在精细化运营商有所倾斜，尤其在食品安全、消费者体验度方面。

对于尚未成熟的在线订餐市场，近几年其一直面临食品安全隐患、体验度差等问题。

食品安全

谈到吃的不得不提食品安全，虽然目前美团、饿了么等加大了对入驻商家的审核，但是依旧存在着各种安全隐患。

据上海市食药监局官网发布的2018年第3轮网络餐饮服务监测信息显示，无食品经营许可证、无店面、超范围经营等问题依旧存在，在三四线城市此类现象更严重。

体验满意度低

除了价格略高遭到吐槽外，外卖份量、新鲜度、配送员态度等问题也屡屡遭到消费者的吐槽。

中消协和人民网共同发布的《2017年十大消费维权舆情热点报告》显示，网络订餐被排在第四位。

在“外卖热”背后，存在着安全卫生、规范管理、监督责任等方面诸多隐患，其曾引发了“‘厕所外卖’被曝光”、“送餐员偷吃客人饭菜又吐回”、“送餐员辱骂报复给差评客户”等恶性事件。

平台抽成高

经过几年的外卖大战，目前市场基本已被美团外卖和饿了么所垄断。从2017年起，两家对入驻商家的抽成就已经接近20%，同时有平台还推出竞价排名模式，通过收费来提升商家的位置排名。

▲商家购买美团外卖排名记录

当你发现商家涨价之时，也许钱并不是被商家赚走，可能是外卖平台的抽成又多了，补贴又少了。

面对在线订餐市场的种种乱象，《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》已经于2018年1月1日正式实施，《办法》规定，外卖平台应当落实审查责任，确保入网商家具有实体经营门店。同时，落实配送责任，确保配送环节食品不受污染。落实维权责任，确保消费者合法权益得到保护。此外，还要落实管理责任，确保有专门机构和专职管理人员。

目前阿里腾讯等互联网巨头纷纷入局新零售，网络订餐作为新零售环节中重要的一环，未来将会成为各家巨头重视的一个领域，做好用户体验、保障食品安全将是做好新零售的一个重要环节。