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研究报告：没有人是100%异性恋，人们很容易改变性取向

2018-3-18 8:52:18来源：新浪科技作者：叶倾城责编：守一评论：

据国外媒体报道，目前，根据一位心理学家的观点，严格意义的异性恋并不存在，因为越来越多的男性被认为存在“同性恋倾向”。

虽然人们的普遍观点认为异性恋是“正常的”，但是美国康奈尔大学一位研究员发现，事实上多数人的性爱会被同性和异性唤醒。

这项研究报告对严格定义的性取向定义提出了质疑，并认为我们应当将性取向分类视为“频谱”。研究报告作者里奇·萨温·威廉姆斯（Ritch C Savin-Williams）是一位专门研究性取向的心理学家，他警告称，我们仍纠缠在双性恋概念上，特别是涉及到男性群体。

威廉姆斯撰写了一本书《多数人是直的：男性性取向的易变性》，研究发现年轻一代越来越多地开始“放松界限”，采访的40位男性坚称自己是“直的”，保持着异性恋关系，但是他们也会浅尝与其他男性的暧昧关系。

这项最新研究发表在《个性和社会心理学杂志》上，威廉姆斯研究了那些被认定为男性或者女性的志愿者。在测试中，威廉姆斯让他们分别观看涉及到异性和涉及到同性的色情视频，并测量他们瞳孔放大状况——这是性唤醒的一个指示剂。结果显示，女性志愿者观看男女之间的性爱视频以及女性同性恋视频时，她们的瞳孔会放大；男性志愿者观看女性自慰视频时，他们的瞳孔会放大，同时他们观看男性自慰的视频时，无论他们性取向如何都会导致瞳孔放大。

威廉姆斯表示，我们曾认为双性恋仅是一种女性现象，但最新研究通过评估男性和女性情况，表明事实并非如此。

在之前的一项研究中，威廉姆斯发现2-11%的成年人曾表示存在同性恋感觉。然而他认为这一数据远远低估了所有人的性取向易变性。

他警告称，我们较强的文化观点认为，女性性取向易变性较大，而不是男性，这意味着大多数男性害怕表达这种感觉。

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关键词：同性恋性取向

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