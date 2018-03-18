“作家六六开炮京东”事件，你如何看待？

315前后，作家六六怒怼“京东售假”成了网络一大热点，引发了各大媒体群热议。

3月13日，作家六六在微博发表《无赖京东》一文，其表示师姐在京东全球购购买了美国Comfort U护腰枕，而商家实际卖的是一个标识为Contour U的护腰枕，与原价格有很大出入。

六六的文章发布后，迅速引发了广泛关注。京东方面则随后表示，经过调查系商家发货错误，并非售假，因此无法要求商家十倍赔偿。并且强调内容存在多处严重不实，已经涉嫌夸大编造和诽谤。

在事件被推到风口浪尖之际，昨天晚上，针对作家@六六 近日发文投诉京东全球购商家一事，京东集团CMO徐雷回应称，对六六的朋友程女士表示歉意，并将对此事件进行全面调查。徐雷表示，京东集团全体管理层专门针对此事进行了全面的反思与自我批评，同时承认之前客服的处理方式与对外表态确实不妥，对六六女士的朋友程女士致歉并将此事进行彻查。

随后，六六微博回应，真高兴看到世界每天都在向我们期望的样子迈进！中国进入前所未有的高能时期，霸级企业面临的困惑和管理难题也是其它国家或历史时期尚未给出答案的。严格要求加宽容等待，是我们共同的心声。

目前来看事情似乎已经告一段落了，作为消费者的你，是如何看待这一件事情的呢？IT之家这里不妨做一个调查。

京东or六六，你支持谁？

如何看待京东最新的表态呢？

关于事件始末：

《京东徐雷：向作家六六的朋友致歉，客服表态非常不妥》

《作家六六再发微博质疑京东，并称自己微信被禁》

《作家六六质疑京东全球购售假，京东：内容存多处严重不实》