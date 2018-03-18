奔驰定速巡航失控无法刹车？韩寒长文质疑

IT之家3月18日消息 最近，“一辆奔驰车高速失控狂奔，车速120闯收费站”事件刷屏网络， 3月14日晚，在河南通往陕西的连霍高速，一辆奔驰C级轿车在开启定速巡航后，车辆失控，无法减速和停车，只能以120公里/时的速度继续飞驰。交警为其开生命通道，车主安然过收费站，狂奔一小时后，车主最终依靠开门解安全带等手段降下了车速，并刹车成功。

随着这一“中国版生死时速”的逐步发酵，各种质疑声也纷至沓来。至于网上传闻的“奔驰后台操作关闭定速巡航”，奔驰方面马上回应称“并无此技术”。另一方面，也有人质疑车主自导自演。

针对这件事情，昨天下午，“作家里最会开车的、开车中最会写作的”韩寒长文分享了自己的看法，韩寒首先质疑“无法刹车”，现代车辆纵然大多是电子油门电子刹车，但在刹车方面，电子信号只负责助力泵，脚依然能推动液压咬合刹车盘，无非就是没有了助力。

其二，中国高速公路路况，就算四车道夜晚，要匀速开120，一小时内一次都没有遇上几车并行，真的需要很大的运气。另外，车辆卡死巡航120，换挡刹车油门全没用，唯独方向盘带着助力可以自由使用，这也很奇怪。

韩寒认为这件事很蹊跷，一定要好好检测车辆。如果最终车辆的确是卡死120无法刹车，我愿意向车主道歉。最后，韩寒强调也不会阴谋论车主的动机，一切以检测结果和交警的录像调查为准。再说一遍，如果错了，愿意公开道歉。

此外，车和家CEO、汽车之家创始人李想也分享了相同的看法：奔驰事件，像是一个神经错乱的的司机，对着喝醉了酒的记者编故事。

韩寒全文如下：