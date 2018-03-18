奔驰定速巡航失控无法刹车？韩寒长文质疑

IT之家3月18日消息 最近，“一辆奔驰车高速失控狂奔，车速120闯收费站”事件刷屏网络， 3月14日晚，在河南通往陕西的连霍高速，一辆奔驰C级轿车在开启定速巡航后，车辆失控，无法减速和停车，只能以120公里/时的速度继续飞驰。交警为其开生命通道，车主安然过收费站，狂奔一小时后，车主最终依靠开门解安全带等手段降下了车速，并刹车成功。
随着这一“中国版生死时速”的逐步发酵，各种质疑声也纷至沓来。至于网上传闻的“奔驰后台操作关闭定速巡航”，奔驰方面马上回应称“并无此技术”。另一方面，也有人质疑车主自导自演。
针对这件事情，昨天下午，“作家里最会开车的、开车中最会写作的”韩寒长文分享了自己的看法，韩寒首先质疑“无法刹车”，现代车辆纵然大多是电子油门电子刹车，但在刹车方面，电子信号只负责助力泵，脚依然能推动液压咬合刹车盘，无非就是没有了助力。
其二，中国高速公路路况，就算四车道夜晚，要匀速开120，一小时内一次都没有遇上几车并行，真的需要很大的运气。另外，车辆卡死巡航120，换挡刹车油门全没用，唯独方向盘带着助力可以自由使用，这也很奇怪。
韩寒认为这件事很蹊跷，一定要好好检测车辆。如果最终车辆的确是卡死120无法刹车，我愿意向车主道歉。最后，韩寒强调也不会阴谋论车主的动机，一切以检测结果和交警的录像调查为准。再说一遍，如果错了，愿意公开道歉。
此外，车和家CEO、汽车之家创始人李想也分享了相同的看法：奔驰事件，像是一个神经错乱的的司机，对着喝醉了酒的记者编故事。
韩寒全文如下：
关于那台失控的奔驰，我就多说两句吧。首先要感谢交管部门，反应迅速，认真负责，其次要庆幸车主没事。整件事情有很多疑点，版本也颇多，一会儿说奔驰远程锁车，一会说车主开门降速，一会儿说车被拖走检测，一会儿说车主继续使用，这些可能是记者描述的时候自己发挥了，也可能是车主面对不同媒体随口一说，我们以最新的版本为准。
最新的版本是车主开启巡航定速，车辆被锁死在120，无法加速，无法减速，无法刹车，交警为其开生命通道，车主安然过收费站，狂奔一小时后，车主最终依靠开门解安全带等手段降下了车速，并刹车成功。车主继续低速行驶至成都，车辆至今在使用。
我有一些疑问。首先现代车辆纵然大多是电子油门电子刹车，但在刹车方面，电子信号只负责助力泵，脚依然能推动液压咬合刹车盘，无非就是没有了助力。没有刹车助力的车辆大部分男性都可以踩动，甚至有些老派职业车手就是不喜欢刹车助力。这是车辆设计的一个逻辑，刹车物理优先，并非奔驰独有，大家都这样。如果刹车完全失灵，那只能说明刹车系统在物理上也坏了，最常见比如刹车油管破裂，这种通常不可逆，不大可能最终车又好了，并可以继续使用。
第二，中国高速公路路况，就算四车道夜晚，要匀速开120，一小时内一次都没有遇上几车并行，真的需要很大的运气。很多说路空车少你也可以的朋友，你那是只开了几分钟十几公里，和一小时一百多公里不是一个概念，总之这个很难。
第三，交管部门认真负责，为车主排空收费站几跟车道。但车辆出高速收费口的速度并不像120公里每小时。个人感觉在80左右。
第四，车辆卡死巡航120，换挡刹车油门全没用，唯独方向盘带着助力可以自由使用，这也很奇怪。
第五，面对一辆只能开120且停不下来的车辆，车主九死一生，历经万难，最后死里逃生，终于停车，难道不应该立即协助警方封存证据并和厂家交涉吗，怎会继续开到成都参加会议，并至今还在使用。换我我是不敢的。
综上所述，我认为这件事很蹊跷，一定要好好检测车辆。如果最终车辆的确是卡死120无法刹车，我愿意向车主道歉。
我建议沿路的交管部门，仔细看道路监控与测速，或者查看区间测速，看看在这个一小时内，车主有无加速减速动作，是否真的保持120。我怀疑巡航可能真的一度取消不了，但车辆的速度是可控的。车主夸大和演绎了相当一部分内容。
另外我也建议交管部门，绝不能放任这样一辆跑120一小时且不能刹车的车上路。哪怕车主艺高人胆大不计奔驰嫌，愿意继续驾驶，为了保护车主和广大人民群众的安全，我们都不能让它在道路上行驶。谁也不能保证这就是巡航定速的问题，万一市区它突然又坏了呢，这就成炮弹了。这样的车辆，应视为重大杀伤性武器，对公共安全有重大威胁，无论车主愿意不愿意，必须马上拖走严格检测，如果不信任奔驰，可以第三方检测。检测期间，奔驰应给车主提供备用车辆。建议在拖车上锁死驱动轮，防止车辆又突然抽风。
最后要说，我不是给奔驰洗地的，奔驰的公关付不起这个钱。我的奔驰S65的ABC泵坏了，也还正在索赔呢。我也不会阴谋论车主的动机，一切以检测结果和交警的录像调查为准。再说一遍，如果错了，我愿意公开道歉。