今天是农历二月初二，又被称为春耕节、农事节、春龙节、龙头节，是中国的一个传统节日。这天一般处在惊蛰前后，大地回春，万物复苏，农耕在即，一切都是新的开始。

每年农历二月初二，传说是龙抬头的日子，人们庆祝龙头节，以表达敬龙祈雨之意，让老天保佑丰收。

▲软媒时间截图，2018年3月18日，二月二，龙抬头

节日传说：尧王出世

传说尧王的父亲帝喾（帝俊）共有四个王妃：姜嫄、简狄、庆都、常仪。其中，庆都一直为没有儿子而烦恼，于是便按照巫女所言，在元宵节晚饭过后，到神母庙求子。

另一边，天上有条赤龙见人间干旱，境况凄惨，私下里降下一场大雨，被玉帝发现后镇压在一座山下。百姓为赤龙求情，玉帝发话：“除非金豆子开花。”

到了二月二这天，有个老妈妈卖“金豆子”。人们把老妈妈卖的黄豆买回家，然后放锅里一炒，就噼里啪啦地开了花。玉帝得知后，依言放出赤龙，贬下人间。

同一天，求子的庆都诞下放勋（后来的尧王）。传说在放勋出世之前，庆都就曾梦见一条赤龙追随，并且在分娩当天一道金光照耀在院子里。

放勋长大当了尧王之后，每年二月二，就同百姓一起耕田。帝王耕田的习俗就这样传了下来。每逢过年的时候，集上卖的木版年画，“皇帝爷爷使金牛”，就是由此而来。

节日起源

星宿说

据资料记载，“二月二，龙抬头”与古代天文学对星辰运行的认识和农业节气有关。

古代天文学观天模式，在周天黄道确定28个星座，称为28宿。古人将这28个星宿按照东南西北分成4宫，每宫7宿，并按照它们的形象将4宫附会为4种动物（苍龙、玄武、白虎、朱雀）。

其中东宫7宿被想想象一条南北伸展的巨龙，由30颗恒星组成。

恒星是相对不动的，当地球公转的位置使巨龙星座与太阳处在同一方向时，太阳的光芒就会淹没掉星光，人们就会看不到天上的那条巨龙；而过一段时间以后，地球的位置移动了，巨龙星座又会重新出现，周而复始，古人发现了这个规律，并以它来判断时令。

当被称为“龙角”的东宫7宿的第一宿出现在地平线的时候，正值春天来临，所以，古人将它的出现作为春天到来的标志。此时，恰逢我国农历二月雨水节气前后，由此产生了“二月二，龙抬头”的说法。

节气说

清时期把这天称之为“龙抬头”的日子。

因为农历二月初二正值“惊蛰”节气前后，蛇、蚯蚓、青蛙等很多动物，一到冬天便进入了不吃不喝不动的冬眠状态，这便是“入蛰”了。等到了二月二前后，天气渐暖，一些昆虫动物好似被春天的阳光和春雷从睡梦中惊醒了一般，因此这节令名为“惊蛰”。

百姓传说中的大龙实际是没有的，那种龙就是在蛇、蚯蚓等基础上，我们祖先想象加工出来的。二月初二前后，春回大地，人们期望龙出镇住一切有害的毒虫，期望着丰收。这就是“二月二，龙抬头”的说法。

节日习俗

吃“鼓撅”

一种手搓面条，俗称“顶门棍”。为什么吃“鼓撅”？

有人说，吃了“顶门棍”，把门顶住，邪祟不入，一年太平。有人说，过春节大家都吃闷了、玩昏了，吃一顿“鼓撅”顶灵性，就开始干活过日子了。

也有在二月二这天吃搅团的，说是给龙糊鳞整甲，使龙抖擞精神升天降雨。有几句讽刺懒婆娘的民谣说：“过了正月二十三，懒婆娘愁得没处钻。又想上了天，没鞋穿；又想钻了地，没铧尖；又想上了吊，丢不下二月二那顿油搅团。”

还有在这天炒豆子的习俗，民谣曰：“二月二，龙抬头，家家锅里嘣豆豆，惊醒龙王早升腾，行云降雨保丰收。”有人还在附近的药王庙里烧香叩头，祈保平安。

炒玉米

传说中每年二月二炒玉米的传统，就是纪念义龙为解人间干旱之苦，甚至不惜冒犯天条。

传说玉龙因不忍人民受干旱之苦，义助人民降雨而被玉帝所囚，并立下规条，只有金豆开花才会予以释放。人民因感激玉龙义举而齐集一起炒玉米，因样子像金豆开花而令看管的太白金星看错，并释放了玉龙。而每年二月初二炒玉米的传统亦保留了下来。

剃龙头

指二月初二理发，儿童理发，叫剃“喜头”，借龙抬头之吉时，保佑孩童健康成长，长大后出人头地；大人理发，辞旧迎新，希望带来好运，新的一年顺顺利利。

开笔写字

农历二月初三为文昌（主宰功名之神）诞辰日，旧时这天让孩子开笔写字，取龙抬头之吉兆，为孩子正衣冠、点朱砂启蒙明智，寓意孩子眼明心明，祝愿孩子长大断文识字。

开笔礼是人生的第一次大礼，是中国传统中对少儿开始识字习礼的启蒙教育形式。

土地会

在中国南方，如客家地区等，二月二是土地公公的生日，称为“土地诞”，为给土地公公“暖寿”，有的地方有举办“土地会”的习俗：家家凑钱为土地神祝贺生日，到土地庙烧香祭祀，敲锣鼓，放鞭炮。

吃猪头肉

自古以来，供奉祭神总要用猪牛羊三牲，后来简化为三牲之头，猪头即其中之一。

另据宋代的“仇池笔记”记录的一个故事：王中令平定巴蜀之后，甚感饥饿，于是闯入一乡村小庙，却遇上了一个喝得醉醺醺的和尚，王中令大怒，欲斩之，哪知和尚全无惧色，王中令很奇怪，转而向他讨食，不多时和尚献上了一盘“蒸猪头”并为此赋诗曰：“嘴长毛短浅含膘，久向山中食药苗。蒸时已将蕉叶裹，熟时兼用杏桨浇。红鲜雅称金盘汀，熟软真堪玉箸挑。若无毛根来比并，毡根自合吃藤条。”

王中令吃着蒸猪头，听着风趣别致的“猪头诗”甚是高兴，于是，封那和尚为“紫衣法师”。看起来猪头还真是一道佳肴呢，而且也是转危为安平步青云的吉祥标志。

如今就有一道名菜叫做“扒猪脸”，经过选料、清洗、喷烤、洗泡、酱制等十二道步骤，历经十多个小时的烹饪，才能端上餐桌。“扒猪脸”有三种，一是原汁原味吃；二是蘸酱汁吃；三是卷煎饼吃。

每一种吃法都有不同的滋味。“扒猪脸”肥而不腻、肉骨分离、糯香可口，给现代人带来了美容、健脑的效果。“二月二”吃现代“扒猪脸”，回味古代的餐饮历史，真是一种当代与历史交融的完美体验