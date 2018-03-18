遥远，小山村，支付，二维码。

“阿姨，我能不能支付宝转你5块钱，你给我几个硬币，我没带现金想给车子充下电？”

“行，你扫下码。”

十字路口，十八线小山村，烙煎饼的阿姨一边忙活着，一边爽快地答应了小姑娘的请求。此时，我正坐在小板凳上，吃着黄太吉们永远也做不出的菜煎饼。在此之前，老家的兄弟们多次和我强调，现在出门买菜都不用带现金了，我还不太相信。毕竟，去年这时候，我还是带着现金来吃菜煎饼的。

鲁南大地腹地深处，深藏在群山老林里的村村落落，转眼间，生活方式已经悄然起了变化。

电商，两辈人的推波助澜

这些年，电商的触角遍及大江南北，管道也渐渐铺到了生养我长大的这片小山区。

买些坚果、选点好菜、挑一挑强身健体的保健品，大部分隔天也就送到了，甚至还能送到家门口，总算省去了父母们的东奔西走。前段时间，父亲听说罗布麻茶降血压的效果不错，打电话问我网上能不能买到，我欣然应诺，几分钟时间就搞定了父亲不常提起的“恳求”，想想真好。此前，也曾在网上购买花椒剪、板栗脱壳机等各种花式设备，好用的不好用的，总归是减轻了一部分的手工劳苦。不过，遗憾的是，生鲜类的食材目前还触及不到十八线小山村，我多次想买点新鲜海鲜寄回老家，最后都被电商们以不在服务范围为由拒之门外了。

但还是要感谢阿里、京东们，逢年过节、应急之需，如我一样飘荡在外的年轻人，能够比较顺畅地在网上购买一些好吃好喝好用的寄给父母，夜深人静，还能觉得自己对父母们有点小用。

当然，逐渐触及、填充十八线小山村的电商，也要感谢飘荡在外的这些年轻人，电商渐起的背后，是他们在真切的推动。

不过，电商带来的更大变化，还要从加快乡村原产的土特产流通说起。

十八线小山村，靠山养人、靠土吃饭，物产或者说土特产是极其丰富的，举凡各类水果、山珍，应季之时，大都采用原始的“赶大集”来实现相互之间的物品交换。去年曾有节目组走进鲁南大集，记录下了这绵延数百年的活着的世相，仿佛令人置身时光隧道。

如今，“赶大集”的形式正在被电商冲淡，樱桃、板栗、花椒、生姜大蒜等越来越多的土特产开始现身电商平台上的个人店铺，或者微商们的朋友圈。最典型的例子，我的姨弟姨妹们，一到应季水果上市，就开始在网上四处推销、代为寄送，甚至一度将自家的水果卖到脱销。电商之下，物品流通确实在加快、延伸，父辈们的认知也在快速被打破。

与此同时，随着互联网+农业的创业氛围渐浓，从田间地头直达城里人的餐前厨下，十八线小山村相对绿色、有机的各类蔬菜越来越紧俏，甚至开始催生了很多专供菜园和“职业”摘菜员，这在以往是难以想象的事情。

我的老母亲，正是“职业”摘菜员中的一员。去年，她不顾反对，跟着一群人跑遍了临近的大小菜园，甚至一度跑到烟台、青岛，拔萝卜、刨土豆、摘白菜，按天或者论斤计费，平均下来一天大概可以赚到80-130元，虽然微薄、辛苦，却经常对我说赚得踏实。

我大概估算了下“职业”摘菜员的平均年龄，50岁以上，年龄高的，大概有70岁。他们和我们一样忙于奔命。

支付先行，难以想象的普及速度

就像开头提到的，支付方式的变化快到难以想象。在我的感知里，微信支付、支付宝支付被十八线小山村接受，大概只用了半年多的时间。

用支付宝付掉菜煎饼的费用后，我特意到菜市场去逛了逛，发现卖菜的小商贩们，确实有很多都在摊前挂上了支付码，更不用提那些年轻员工比较多的超市、商场、理发店之类的了。

“其实挺麻烦的，我搞不太明白这玩意，但是省了数钱算账的功夫，也不像以前老是要准备很多1毛、5毛的零钱。”一位摊主告诉我。而据不少买菜的人坦言，扫码支付最大的好处是，再也不怕被卖菜的人“坑”了，以前很多卖菜的不愿意找零，1毛、2毛就给“赖掉”了。

省事之余，我其实担忧他们不好应对账户安全问题。一次，有人用支付宝转账还给我母亲2000元，母亲反复问我到账和资金安全问题，回家过年，母亲还拿出手机让我再检查了一次。

“会担心记不住密码吗？”我问一位上了年纪的摊主。“担心，我都把密码记在本子上了，万一弄不明白，就问俺闺女。”

一番询问下来的总体感受，支付方式的普及很大程度上源于两个原因，一是都有子女们在背后引导，年轻点的来买东西也都想用扫码支付；二是有利息、能赚钱（包括平台补贴、春晚等节目红包互动等），这个因素的诱惑也很大。

某种程度上说，互联网大潮席卷之下，新技术一旦彰显出巨大的普适性，不管普通人是否充满恐惧感、不安全感，被动接受、适应几乎是必然的。

不过，对我而言，支付方式普及的最大好处是，给父母打钱再也不用担心他们找各种理由拒收了。“老爸老妈，刚转了点钱过去，不常在你们身边，买点好吃的……”

视频，中老年喜欢“某瓜”

视频并不是个新技术，但却在新的载体和新的形式上爆发出了深远的影响，远在十八线小山村，这股力量也成功驻扎了下来，时刻涤荡着两代人的对话、情绪、隔阂以及娱乐方式。

大约在两年前，母亲百般不愿的换掉了诺基亚老年机，尝试用起了智能手机。母亲虽然识字，但用起智能手机来依然不容易，最大的鸿沟反而出在打字上。好在，经过几天努力，母亲学会了在微信里发送语音和发起视频聊天。自此，一发不可收拾。

对于常年在外的孩子们和父母亲而言，这是多么大的变化——想念的时候，就打开视频聊天，即使看一眼，也足够抵消所有的不安和疲惫。我还清晰记得前几年的恐惧感，一年回一次家，每次第一眼看到父母，都会被父母一年老去一大截的模样震撼。不过，他们确实越来越老了，虽然隔三差五的视频聊天并不能消解掉这种恐惧感，总归多了一层心安。我想，这也算是技术进步带给我们的一个宽慰吧。

不过，视频聊天也带来了新的恐惧感。以前朋友们常说，出门在外，对家里都是报喜不报忧的，反正过得好不好，他们也看不到。视频聊天的普及，一定程度上打破了我们的这种“小算盘”，真受了委屈，别说轻易隐藏，只怕忍住不流泪都不容易。正如我，最近因车祸受了点伤，接受视频聊天的第一眼，母亲就哇地哭了出来，我看着苍老的母亲哭得像个孩子一样，却连一句像样的话都找不到。有那么一瞬间，我真有些痛恨这个让我无法躲藏的技术。

不知道是不是适应了视频的缘故，母亲最近疯狂迷上了某瓜视频，每天都看得很欢乐，并且常常问我有没有安装，有没有看到视频上某某“专家”说的什么。不过令我想不到的是，母亲手机上的这款视频应用是我小姨“怂恿”并且协助下载安装的。过年走街串巷几天，才意识到这视频软件不止席卷了小镇青年们，也正在席卷类似我母亲、小姨这样的中老年群体。

我甚至觉得，中老年群体太信任甚至迷信这些视频主了，对视频内容的辨别意识和能力都很弱。以我母亲为例，她的关注点主要在养生健康类、生活小知识类以及涉及事故、犯罪这样的新闻或段子上，她会认为这些内容都是真实可信的，不仅自己照做，还常常拿来嘱咐我，生怕我乱吃了什么相克的食物，或发生了什么意外。

老实说，有时候会觉得有点无奈，想反驳又不忍心，很想拜托那些内容生产者们，尽量不要唯流量至上啊，真的会害人的。虽然，这是不可能的。

如果哪天区块链们也蔓延到了这些十八线小山村，我恐怕真要跳起来骂人了。