迪士尼业务部门大变革，即将强推流媒体

迪士尼（Walt Disney）日前召开了年度股东大会，在美国当地时间本周二宣布了战略性业务重组计划，将其现有业务分拆整合成新的业务部门，以整合其新购的影视资产以及适应其不断增长的流媒体野心。迪士尼表示，2019财年年初，公司将根据这种新的业务结构公布财务报告。

在新的框架下，新的四大业务包括：

直接面向消费者和国际业务（Direct-to-Consumer and International）；

主题乐园、体验和消费者产品（Parks，Experiences and Consumer Products）；

媒体网络（Media Networks）以及影视娱乐（Studio Entertainment）。

这项重组计划即时生效。此前迪士尼的四大业务部门分别是媒体网络、影视娱乐、主题乐园和度假村、消费品和互动媒体。（三文娱曾深度解读过：迪士尼四大业务最新表现详解：主题公园营收利润均大涨，影视、消费品受赛车总动员和星战等IP疲软表现影响）

总体来看，迪士尼本次业务重组将直接面向消费者的服务、技术以及国际媒体运营业务整合到了单一的国际性业务中。将主题乐园和消费者产品业务合并，更好地利用迪士尼故事、角色的特许经营权。任命Kevin Mayer担任直接面向消费者和国际业务部门总裁，任命Bob Chapek担任主题乐园、体验和消费者产品部门总裁。

以下是迪士尼最新的业务布局：

一、直接面向消费者和国际业务

迪士尼创建了一个新的业务部门，即直接面向消费者和国际业务，专注于其直接面对消费者的流媒体业务。该业务部门的名字反映出迪士尼不仅要在美国市场对抗Netflix，还将在全球舞台和后者展开竞争。

该业务涵盖公司流媒体服务涉及的技术和平台以及分销业务。新成立的直接面对消费者和国际业务部门将作为一个全球性的多平台媒体、技术和分发机构，向全球消费者提供由迪士尼旗下影视娱乐和媒体网络集团制作的世界级内容。

这个新的部门将由迪士尼旗下国际和媒体业务以及全球直接面对消费者业务组成，其中包括即将推出的直接面对消费者的迪士尼流媒体服务、迪士尼持股的Hulu以及不久后将与ESPN联手推出的ESPN+流媒体服务。

直接面对消费者的迪士尼自流媒体服务将于2019年底上线，尚未命名。将成为可以收看来自迪士尼、皮克斯、漫威和卢卡斯影业的最新真人和动画电影内容的独家平台。此外，这项服务还将独家提供一系列原创连续剧和电影节目，并将提供来自于迪士尼影视库的数千部剧集。高级副总裁Agnes Chu将转入新的业务部门，继续负责即将推出的迪士尼自有流媒体服务。

由Michael Paull领导的BAMTECH正在开发迪士尼自有和ESPN+流媒体平台，作为直接面向消费和国际部门的组成部分，将负责公司旗下所有面向消费者的数字技术和产品。

迪士尼媒体资产（包括ESPN、ABC、Freeform和迪士尼频道）的全球广告销售管理业务将从媒体网络部门转入该部门，从而为广告主带来一种能接触到迪士尼旗下所有媒体资产的一站式服务。迪士尼/ABC电视集团的广告销售总裁Rita Ferro和ESPN全球销售和营销总裁EdwardErhard将直接向Kevin Mayer汇报工作。公司旗下各种媒体资产的广告技术业务也将纳入新成立的部门。

公司旗下国际频道（包括迪士尼国际频道）也将被整合到新的业务部门中去。迪士尼国际频道以提供无与伦比的品牌娱乐节目而闻名，这些节目既具有普遍吸引力，又与当地风俗结合。在新的业务结构下，本地化内容的制作将继续增长。

此外，为了更加紧密地与公司的消费者直接对接措施保持一致，以Janice Marinelli为首的节目销售业务，包括迪士尼品牌流媒体服务的电影和电视内容全球分发业务、Hulu、Movies Anywhere以及其它第三方平台的电影和电视内容的全球分发业务，将被整合到直接面对消费者和国际业务部门中去。Janice Marinelli将直接向Kevin Mayer汇报工作。

迪士尼任命首席战略官Kevin Mayer为该业务部门负责人。Kevin Mayer直接向迪士尼首席执行官Bob Iger汇报，他曾负责过迪士尼收购皮克斯、漫威、卢卡斯影业的交易，最近还参与了迪士尼对21世纪福克斯的收购。Kevin Mayer自2015年以来一直担任迪士尼的首席战略官。Kevin Mayer是一位非常有经验的领导者，在集合创意和技术资产方面发挥了关键作用。

二、主题乐园、体验和消费者产品

在新的框架下，消费者产品和主题乐园业务合并在一起，由原迪士尼乐园和度假村部门总裁Bob Chapek领导。他还将负责迪士尼在全球的所有消费产品业务，包括授权业务和迪士尼门店。

新的主题乐园、体验和消费者产品部门将成为迪士尼故事、角色和特许经营业务的中心。迪士尼的全球消费者产品业务将与Bob Chapek领导下的迪士尼主题乐园和度假村业务进行合并。迪士尼的全球消费者产品业务包括全球领先的玩具、服装、家居用品、数字游戏以及应用程序授权业务，全球最大的儿童作品出版业务，迪士尼的全球零售店以及电子商务业务。

通过将迪士尼全球消费者产品业务与迪士尼主题乐园强大的零售和电子商务业务合并，公司将可共享资源和实现最佳实践，向消费者提供只有迪士尼才能创造的无与伦比的品牌产品和零售体验。

Bob Chapek自2015年起担任迪士尼乐园和度假村业务总裁，管理着公司旗下标志性的旅游和休闲业务，其中包括位于美国、欧洲和亚洲的六个度假村、迪士尼游轮（DisneyCruiseLine）、迪士尼度假俱乐部（Disney VacationClub）以及迪士尼探险（Adventures by Disney）。

在此之前，他曾担任迪士尼消费者产品业务总裁，任职期间他对这项业务进行了调整，把重点放在品牌和特许经营权为主的战略上，并推出了结合了技术创新和创意的新产品和零售体验。

Bob Chapek表示，“我与主题乐园和度假村以及消费者产品业务合作过，深深体会到一旦这些令人难以置信的技能和资源合并到一起，将带来一些列新的创新概念，以满足我们消费者的需求。”

新的安排明显扩大了Mayer和Chapek的管理权限，使得他们有望成为迪士尼现任首席执行官Bob Iger 2021年退休后的继任者。迪士尼公司认为，在Bob Chapek负责主题乐园和度假村业务期间，取得了令人印象深刻的成绩。Bob Chapek未来将继续向Bob Iger汇报。

三、影视娱乐

影视娱乐业务部门由迪士尼工作室总裁Alan F Horn领导。除了将节目销售管理业务转入直接面对消费者和国际部门外，该业务部门基本上保持不变。影视娱乐部门包括迪士尼动画工作室、迪士尼真人电影部门、皮克斯动画工作室、漫威工作室、卢卡斯影业，此外还包含了迪士尼戏剧集团（Disney Theatrical Group）和迪士尼音乐集团（Disney Music Group）。

影视娱乐业务主要是制作并发行真人和动画电影、音乐唱片、现场舞台剧和家庭娱乐业务（DVD等周边发行）。其营收主要来自电影、家庭娱乐、电视、SVOD、舞台剧、音乐发行以及知识产权许可等业务。公司主要在迪士尼影业（Walt Disney Pictures），皮克斯工作室（Pixar），漫威（Marvel），卢卡斯（Lucasfilm）和试金石（Touchstone）的名义下发行电影。

迪士尼音乐集团为电影和电视节目制作新的音乐，并直接开发、制作、销售和向全球发行音乐唱片。DMG还向音乐出版公司、视听设备、公共表演和数字发行公司出售版权，并承办现场音乐会。迪士尼剧团制作并授权舞台剧，在百老汇和世界演出。目前已有《狮子王》、《阿拉丁》、《报童传奇》、《美女与野兽》、《小熊维尼》和《小美人鱼》等优秀作品。家庭娱乐业务主要是在真人电影或者动画片下映3到6个月后，负责推出DVD和蓝光光碟业务。

四、媒体网络

迪士尼媒体网络业务部门由迪士尼/ABC电视集团总裁Ben Sherwood和刚刚被任命为ESPN总裁、此前担任迪士尼消费者产品和互动媒体业务总裁的James Pitaro共同负责。除了迪士尼国际频道与全球广告销售/技术管理业务转入直接面对消费者和国际业务部门外，媒体网络部门基本上将保持不变。

业务战略重组，向数字业务倾斜

从迪士尼的业务重组可以看出该公司加强了数字业务，因为业界一直担心传统有线和付费电视业务逐步衰落，在最近的电话会议中，迪士尼首席执行官一直在谈论该公司流媒体计划，今年2月份，他告诉分析师，他认为迪士尼的流媒体服务能够与Netflix竞争。他认为该公司的优势在于，拥有“星球大战”这样有价值的特许经营权，以及皮克斯和漫威这样票房巨头制作的内容。三文娱此前文章迪士尼公布最新流媒体计划，业内却担忧审美疲劳也详细介绍迪士尼最新的流媒体计划。

2017财年，除了主题乐园和度假村业务之外，电影制作和网络媒体业务都表现不佳，尤其随着流媒体巨头Netflix的崛起，让迪士尼不得不考虑向数字业务倾斜。前一段时间，迪士尼已经公开讨论将自己的电影撤出Netflix平台，并利用这些内容打造自己的流媒体服务

自从20年前首次亮相以来，Netflix已经扰乱了整个行业，并永远改变了电视观看的过程。流媒体的出现是观众见过最具变革性的技术之一。自从5年前开始试验自制内容以来，这条路已经被证明非常成功。一位分析师认为，在未来五年，只有一家娱乐媒体公司能压倒Netflix，那就是多媒体巨头迪士尼。

2017财年迪士尼主题公园和度假村业务营收184.15亿美元，同比增长8%，运营利润更是同比增加14%到37.74亿美元。其他业务就更多受作品表现波动的影响，比如《赛车总动员3》票房不理想等因素就导致迪士尼影视娱乐业务收入和营业利润分别下降11%与13%，电影制作业务更是收入下降21%、营业利润下降43%。

《好莱坞报道》前不久发布的年度电影和电视分析报告显示，迪士尼连续四年蝉联THR（好莱坞报道）利润排行榜榜首。然而其媒体网络业务（包括美国广播公司、迪士尼频道、ESPN等）利润下跌达到18%，且其体育网络媒体在过去六年里已损失了近1300万用户。家庭娱乐方面，2017年《汽车总动员3》的票房表现也不如2016年的《海底总动员：多莉去哪儿》出色。

迪斯尼最大的电视网络ESPN的付费电视用户一直在流失，迫使迪士尼不得侧重流媒体服务业务。如今，迪士尼公司为流媒体服务和国际业务创建了一个新部门，重新设计了传统媒体业务，将快速拥抱网络视频业务。重组计划公布之后，迪士尼股价上涨至104.33美元。