SpaceX完成5亿美元新融资：马斯克跟投1亿美元

有相关消息表示，近日SpaceX完成了5亿美元新融资，领投方为美国富达投资集团。

公司的部分现有投资方急需将自己的股份折现，它们创建了几家“特殊目的公司”（俗称SPV），从而在二级市场里出售自己的股份。有消息表示，目前二级市场里股份的总额为5亿美元，而这次销售的股份价值大约在1.6亿美元到1.7亿美元之间。

据说，SpaceX股东的一个大买家就是公司的首席执行官兼创始人埃隆·马斯克，该消息称他斥资1亿美元来购买股份。

本轮融资后，马斯克旗下这家公司的估值大约会达到215亿美元。相比15年前，这是一个巨大的进步，当时公司的股价只有5美分，马斯克表示公司当时一直在想办法寻求融资，基本上过着朝不保夕的日子。

二级市场里交易的股票主要来源于公司现有的员工和急需折现的投资人。通常情况下，股份只有在IPO中才能折现。

如今，SpaceX和美国空军建立了合作，根据合同公司马上会有2.9亿美元进账，它会在2020结束前运送3颗全球定位系统卫星进入轨道。

另外，这些合同里还设计和其他商业太空公司的合作，它们的运作也会因每个环节成本的降低而得到进步。

SpaceX以及Blue Origin、Virgin Orbit、Rocket Lab、Relativity Space、SpinLaunch这些公司都想要降低卫星发射的成本，而Spire、Astranis、Akash Systems、OneWeb和Planet这些卫星公司都在降低监控通讯技术在卫星设备上的应用成本。

另外SpaceX还将会测试用于登陆火星的火箭性能。美国在太空方面的竞争已经吸引了不少国际创业者的注意力，它们也纷纷开始在这方面加大力度。去年12月中旬，日本公司ispace宣布获得了9000万美元融资，它将借此在2020年之前开发出一个月球登陆器，并完成两项月球任务。

SpaceX针对发射任务制定了计划，其总裁Gwynne Shotwell表示公司预计会每两到三周进行一轮发射任务。