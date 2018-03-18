小米是互联网公司？这关乎估值800亿还是2000亿美元

据华尔街日报报道，对于预计今年上市的小米，它应被视作硬件公司还是互联网公司呢？这是一个关乎其估值水平的问题。该公司目前的估值范围在800亿美元至2000亿美元之间。一些人认为，为IPO寻求高估值会是一个错误。

▲2月，一位女士在西班牙的一个大会上展示新的小米Mi MIX 2手机

早在2014年，智能手机制造商小米公司就成为世界上最有价值的创业公司和独角兽中的独角兽，估值达到460亿美元。

小米采用了一种看似强有力的策略来征服中国市场。它的手机具有高质量的功能和漂亮的外观，就像苹果公司的iPhone一样，但价格低廉。此外，它们只在网上销售，小米也时不时展开花哨的营销活动，以激发消费者的兴趣。

之后，在接连出现没能达到销售目标，产品推出延迟的窘况以后，小米的星光变得有所黯淡。

小米没有衰落下去，反而卷土重来。它增强了产品的质量控制，大胆进入其他发展中国家进行销售，并改变了市场营销方式，在线下开设实体店。雷军正在考虑在今年年底将他的手机推向美国市场。

现在，小米正在计划重磅的IPO（首次公开招股），这或许将会是今年全球规模最大的IPO。该公司的估值范围在800亿美元到2000亿美元之间，就看你向谁打听了。

那小米存在重蹈覆辙的危险吗？

做手机是一个非常残酷的行当。它需要对技术趋势的敏锐嗅觉、精确的供应链规划和一丝不苟的执行。错过一个节拍，你就有可能完蛋。这就是为什么苹果是世界上最成功的硬件公司和最有价值的公司。很少有公司能够始终如一地取得出色的表现。

在2007年第一代iPhone横空出世之前，我在华尔街日报致力于报道电信设备制造商。那一年，诺基亚和黑莓制造商RIM分别统治消费级手机市场和企业手机市场；摩托罗拉这家曾辉煌一时的美国科技公司开始衰退。

十年之后，我曾经报道过的公司大多数都已经消失，或者已经退化到默默无闻。

对于小米，一些投资者警告说，追求高估值会是一个错误。无论是未上市的科技创业公司还是寻求公开上市的公司，高估值都可能带来严苛的要求。这些投资者指出，它让公司变得没有多少错误的余地，并且非常需要证明自己的身价。

雷军当初亲自宣布了2015年雄心勃勃的目标——全年手机销量保底8000万台，冲刺1亿台。但该公司后来没能实现，因而引发了投资者对其估值的质疑。股票市场也可能是无情的。

“股市是一个很让人谦卑的地方。如果你无法兑现承诺，市场很可能会惩罚你。”一家香港资产管理公司的首席执行官说道，“追求高估值的话，雷军等于要将一座山扛在自己肩上。”

一位接近小米的人士表示，银行家们对它的IPO感到非常兴奋，因为小米从根本上说是一家互联网公司，因此值得拥有高于硬件公司的估值。

2017年小米卷土重来，让它的管理团队证明了自己。根据市场研究公司Counterpoint的数据，去年该公司的中国市场份额上升至12%，出货量增长50%至9600万台。另一家研究机构IDC的数据显示，在去年最后一个季度，小米击败三星电子公司，在巨大且快速增长的印度市场成为最畅销的智能手机品牌。

根据小米透露的数据以及银行家和投资者的估计，小米2017年的营收达到152亿美元以上，盈利10亿美元。

10亿美元的利润如何能够支撑起800亿美元甚至2000亿美元的估值呢？

答案取决于小米究竟是硬件公司，就像多数手机厂商那样，还是互联网公司。小米阵营是觉得自己是一家互联网公司。

硬件公司股票并不受基金经理青睐。有三位资金经理称，他们不会参与小米的IPO，因为该中国硬件公司受困于低利润率、破坏性的价格战以及消费者品牌忠诚度较低等问题。

小米的支持者则指出，该公司并不是一家纯硬件公司。他们说，像苹果一样，小米拥有一系列有竞争力的产品，包括从健康跟踪手环到电饭煲的联网设备。它的浏览器和应用程序商店也带来广告和游戏收入，而且利润率要明显高于智能手机业务。

小米联合创始人雷军本月早些时候在北京出席全国人民代表大会期间接受采访

苹果的市值为9131.7亿美元，市盈率为18.34倍。如果按这一市盈率水平计算，那么基于小米10亿美元的利润，它的价值应该在183.4亿美元左右，远低于它目前在私人市场的估值。

投资银行家们预计，小米将选择香港与上海或深圳中的一个进行两地上市。在香港证券交易所，科技股近两年来一直炙手可热，小米的粉丝们也想要赶上这波浪潮。例如，由腾讯控股的阅文集团目前的市盈率达到343.22倍。

腾讯过去一年成为了中国市值最高的科技公司。它的市盈率为63.7倍。即便按照该市盈率水平计算，小米的价值也只有637亿美元——仍然远低于许多人认为属于估值区间低位的800亿美元。

IDC分析师Kiranjeet Kaur指出，小米的设备、应用和服务要形成像苹果那样的生态系统，还有很长的路要走。

其他人并不认为小米可能会进化到那样的地步。“小米不会成为下一个苹果，也不会成为拥有庞大社交媒体用户基础的腾讯。”那位香港资产管理公司的首席执行官称，“它是一家硬件公司。”