乔布斯女儿Lisa出书：回忆与父亲的童年时光

IT之家3月18日消息，据MacRumors报道，乔布斯的长女Lisa目前正计划出版一本回忆录，书中记录了自己的童年时代和与两位不称职的父母相处的时光。

回忆录的书名是《Small Fry》，Lisa表示乔布斯在她小的时候没有尽到父亲的责任，最初乔布斯拒绝与其是父女关系，认为Lisa是Chrisann Brennan与其他人的孩子，一直以来Lisa与其母亲靠政府补贴生活。几年后乔布斯才决定支付赡养费用。

一下是回忆录中的片段：

在她小的时候，Lisa的父亲是一位神话人物，很少出现在她的生活中。随着年龄的增长，她的父亲变得对她有了好感，并开始将她带进一个满是豪宅、度假和私立学校的全新世界。他的关爱让人激动，但他也会变得冷酷、挑剔和不可预测。当她和她的母亲的关系在高中时变得紧张时，Lisa决定搬去和她的父亲住在一起，希望他能成为她一直希望他能够成为的那种家长。

乔布斯虽然表面上不愿意承认自己与Lisa的关系，但自己曾为自己团队设计的电脑取名Lisa，那时Macintosh还没有发布。

《乔布斯传》中作者曾对乔布斯的这一做法进行过分析，他认为乔布斯不敢承担父亲责任更多是因为自己的童年经历，乔布斯的父母在很小的时候就抛弃了他，有趣的是乔布斯父亲抛弃乔布斯与乔布斯否认与Lisa关系是在同一年龄。

