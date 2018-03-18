阿迪达斯用垃圾造的鞋，卖出了100多万双

阿迪达斯最近公布了2017年财报，2017年在全球销售额大涨了16%，然而你不知道的是，这家知名运动品牌居然用垃圾来造鞋，居然还卖出了100多万双。

是不是要上3·15啦？并不是，而且买的人都知道那是垃圾做的运动鞋。

阿迪达斯CEO Kasper Rorsted近日在接受 CNBC 采访的时候透露，上一财年阿迪达斯卖出了100多万双由海洋塑料垃圾的运动鞋。

为什么这么多人喜欢买一双「垃圾鞋」呢？

其实早在2015年，阿迪达斯就和海洋环保组织Parley for the Oceans（简称Parley）合作，推出了几乎完全由海洋塑料垃圾为原材料的环保概念鞋。

时任阿迪达斯全球执行董事Eric Liedtke，在联合国总部联合国气候变化会谈上，展示了这双环保概念鞋。

据悉阿迪达斯这双环保概念鞋的鞋面材料，是由来自回收而来的海洋废弃物，以及非法偷猎船上收缴的渔网加工而成。

不过这款环保概念鞋直到2016年才正式量产发售，阿迪达斯和Parley在2016年11月推出了UltraBOOST Uncaged Parley球鞋，针织鞋面由95%的海洋塑料与5%的可回收聚酯纤维构成。

据介绍，这些球鞋平均每双耗费11个塑料瓶，而鞋带、鞋垫、鞋跟、鞋舌等部分也都是由回收而来的废弃塑料加工制成。

（阿迪达斯 UltraBOOST Uncaged Parley）

除了球鞋，阿迪达斯还利用相同的材料，为皇家马德里和拜仁慕尼黑制作了队服。制作球鞋和球衣的海洋塑料垃圾是Parley从马尔代夫海岸上回收而来，与阿迪达斯推出联名款则是为了唤起人们对海洋塑料污染的关注。

过去阿迪达斯曾因旗下工厂排放有毒废弃物而备受争议和批评，环保概念球鞋的推出显然也是为了扭转其在环境保护上的负面形象。

除了以海洋垃圾为原材料的运动鞋，阿迪达斯还推出了名为「无限运动（Sport Infinity）」的计划。旨在通过结合破旧的运动产品和其他产业的剩余材料，来研发一切可能的运动产品原材料。阿迪达斯全球运营董事Glenn Bennett曾表示：

无限运动是我们队创新和永续发展的承诺的下一步，这项计划将接近永续性循环，持续创造出高性能且可以回收再利用的产品。

利用可持续材料制作球鞋，这两年已经成为运动品牌的潮流。一方面充分利用可回收材料可降低一定成本，另一方面可树立环保健康的形象，吸引更多消费者。

（adidas和Parley 推出的UltraBOOST MID）

除了阿迪达斯，耐克、彪马和锐步等运动品牌也推了由可回收材料制成的球鞋产品。

耐克的Nike Grind材质就是将现有的产品和材料循环再生而成，目前71%的耐克鞋类和服装产品都用上了这种材料。

去年耐克还研发出一种新型再生皮革材料Flyleather，并发布了首双用Flyleather制成的白色的复古网球鞋。

彪马早在2013年机会推出了可降解、可循环利用的产品组合InCycle，其中彪马的篮球T恤可实现完全降解。

而锐步也在去年推出一双环保概念鞋，鞋面由有机棉编织而成，鞋底则是用工业玉米制作的。

就连以羊毛运动鞋起家的小众运动品牌Allbirds，最近也推出了由桉树树纤维制成的新款运动鞋，这种材料也可以被可持续利用。

主打「绿色环保」的运动品牌越来越多，虽然这当中部分是噱头大于实际意义，但是那些大品牌愿意在环保上出力终归不是一件坏事，而阿迪达斯环保球鞋的销量则给了这些品牌更大的动力。

你要来一双垃圾制成的运动鞋吗？