男子误转2400元，支付宝无奈警方不能立案

IT之家3月18日消息 据《武汉晚报》报道，日前，武汉一名宋姓先生通过支付宝给房东转房租时，误将房东的手机号输错，从而2400元房租就转到了一个陌生人的账户上。直到房东催租，才发现转错了。

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据报道，事后，宋先生打电话给对方，一名女士接听表示查一下之后便再无下文。

对此，宋先生联系支付宝，支付宝客服则表示这种自己失误造成的损失是没有办法帮其追回的，只能够自行联系对方协商。而当宋先生提出希望支付宝能够提供对方的信息时，客服则称需要出具公安机关出示的公函。

在宋先生报警之后，警方在了解事情始末之后，拨打了那名女士的电话，但是对方声称“我没有违法，凭什么退还”，之后便再不接电话。对于宋先生希望警方出具相关公函一事，警方则表示，当事人的情况属于个人失误，对方不退还，没有相关规定为此立案调查。因为该案不属刑案，警方无权开具公函。

对于宋先生这种遭遇，律师向《武汉晚报》表示，因别人转错账而获得钱款，属于不当得利，有义务退还。如果双方协商不成，可以向法院提起诉讼，但需提供被告的具体姓名、单位地址或身份证号等基本信息，法院才能够进行受理。

但是支付宝方面不提供当事女性的信息，也符合相关规定。警方不受理此案，也无过错。

所以，IT之家提醒各位小伙伴，在通过微信、支付宝等进行转账的时候，一定要核对好信息再按确认。