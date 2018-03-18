5年时间码了100多万字，他在给200年后的世界写新闻

北京时间（2213年）3月31日晚，仲间机器人公司在上海召开新闻发布会，宣布将在中国境内回收旗下所有R8家用机器人。这种机器人的AI存在漏洞，因而可能导致意外情况发生。

仲间机器人公司CEO仲间洋子对媒体承认，一开始该公司不应该采取隐瞒的方式来应对事件，并将对受影响的家庭和个人做出赔偿。R8机器人是仲间公司在中国最畅销的产品，但是两周前江苏一幼童被该款机器人从三楼扔到地面当场死亡，该意外引发了这次回收风波。

市场普遍认为这个在深港挂牌的日本第二大机器人公司的股价在周一开市后会有至少3%以上的跌幅。此外，当晚在发布会场外有数十名「善待机器人组织「成员向仲间公司请愿，希望该公司能善待回收后的机器人，不要格式化它们的AI。

这是2013年4月1日，庄比发布的第一条关于23世纪的新闻。他所写的新闻，对应现实时间，往后推200年。

“23世纪”创始人庄比

庄比现居广州，是一名互联网产品经理。他在十年前萌生了创建23世纪庞大世界的想法，随后花了五年时间看书、思考、构想，于2013年开始动笔撰写。至今，庄比写下的关于23世纪的内容资料已超过100万字，涉及政治、经济、历史、文化、社会、天文、地理等各方面。他把这些内容发布在wiki（主要用来呈现世界设定）、官网「大都会新闻」（主要发布新闻及故事）、Twitter、微博、知乎专栏和微信公众号等多个渠道，。

在他的设定中，23世纪世界的主流趋势仍然是和平及商业，人类和另外两个地外文明（安立柯帝国、翡翠文明）三方的恒星际贸易联系维持着经济的繁荣。

安立柯帝国对地球特产葡萄酒、巧克力和机器人的庞大需求拉动着人类世界六国集团的经济，而六国集团内部的市场需求和太阳系殖民主义也拉动着地球剩余国家的自然资源和人力资源的出口。这就是所谓的第一拉动和第二拉动，维持着人类文明的繁荣。

但是，表面的和平与繁荣掩盖不了隐藏的矛盾和冲突。六国集团内各国对殖民地的争夺愈发激烈；被锁死在地球的南方国家对六国集团垄断太阳系殖民和星际贸易日益不满；而在殖民地的新世界，殖民者与匪帮之间围绕据点不断上演旷日持久的拉锯战。发生在全太阳系范围的局部冲突或小型战争层出不穷，而谁也不知道这些矛盾、冲突和零星战火会将23世纪的世界带往何处。

创造23世纪的所有工作，由庄比独自利用业余时间完成，至今没有产生商业收入，想象不出他对此事孜孜不倦的热情来自何处。

一个偶然的机会，我在Twitter上看到有人安利「大都会新闻」，心想：喔，这很极客！怀着对这个人和这件事的好奇，我联系上了庄比，听他讲述自己和「23世纪」的故事。

地图手稿

（「极」代表极客公园，「庄」为庄比）

极：当初为什么会产生做这件事情的想法？

庄：2008年我在报纸上看到一篇文章，提及哪些科幻小说里的技术已经成真，便激活了我创作一个科幻设定的想法。经过五年时间的准备，我觉得时机成熟了，就在2013年发布了第一条23世纪的新闻。

庄比家客厅一角

极：五年时间主要是在准备什么？

庄：基本上都是一些阅读和思考。我从小就喜欢看政治历史方面的书，但这些知识对我的实际工作、生活没有太大帮助，我做这件事一定程度上也是为了释放一下我在这方面的知识储备。23世纪里涉及的一些内容，虽然我很熟悉，但还是要做一些针对性的准备，各方面的知识都要涉猎。我家客厅有一面墙是书架，上面有一半的书都是这五年内买的。阅读很重要，但更重要的是思考，要把学到的知识融汇贯通到我的设定里来，然后再输出成为具体的内容。

极：为什么是23世纪，而不是22世纪或24世纪？

庄：其实最早的时候，我定的是500年后，连域名都买好了，但后来又觉得500年这个时间跨度太长了，没有办法进行合理的推测。现在微博上很多人觉得我是在做一个预言家，我反对这个观点，我不是在做预言，而是在做合理的推测，英文里叫educated guess（有根据的推测）。500年太长，做不出educated guess，100年又太短，撑不起一个丰满的世界观，所以我就定了200年，不是太远也不是太近，刚刚好。

在庄比的设定中，23世纪人类社会有一个强大的六国集团

极：在你设定的23世纪里，人类文明有一个强大的六国集团（中国、美联、欧罗巴、英国、以色列和斯拉夫），为什么是这六国，而不是其他国家？

庄：选择这六个国家，其实是我自己的思考。这六个国家基本上代表了六个伟大的人类文明，从古至今，他们经受了时间的考验，一直维持着强大的存在感。200年前，它们是强势的文明，现在依旧是，以这个去推演，200年后领跑人类文明的会不会还是这几个文明呢？我觉得这是符合历史逻辑的。

极：现在比较火的一些技术，有哪些被你放到了23世纪并得到大规模应用？

庄：3D打印、人工智能、自动驾驶、私人航天、VR等技术，在我的设定里，21世纪到22世纪就已经普及了。有些技术的普及是影响深远的。我设想到21世纪中叶，3D打印会慢慢普及，进而重塑整个制造业。那时的制造业不会像现在这样，通过外包给一些第三世界国家来做，而是直接进入到每一个家庭。所有人都可以购买3D打印机，下载需要的商品的图纸，在家里或者社区的打印店把它打印出来。这种变化会让作坊这种制造单元重新流行起来。

作坊在23世纪的世界里很重要，它解决了六国集团内部大量的就业问题。大家在类似于淘宝一样的集市上推销自己的个性化商品，消费者能够下载自己需要的商品图纸，也能购买别人打印出来的零部件。当然，大规模生产依然存在，但只有大型跨国企业或超级企业才有足够的资本去进行生产，并且集中在to B行业，例如飞船的零部件、大型船坞的建材构件之类的。

部分设定图稿

极：在你设计的世界里，AI对人类是一种威胁吗？

庄：AI在23世纪是一个辅助者的角色，决策者是人类。AI受到法律、电力能源的约束，你要用越高级的AI，需要的能量供应也越多，价格也越高。同时，商业模型也被完善的法律约束着，所以AI无法对人类社会进行威胁。这个本质上说的是技术对世界的影响，影响是好是坏，取决于决策者和社会的共同作用，我觉得不可能出现电影里那种技术统治人类的情况。

极：所以从你对未来的态度是悲观的还是乐观的？

庄：我对未来既不悲观也不乐观，我觉得事物会演化到一个平衡点上面，极端态一般都无法持久。我设想中的未来比较复杂，既有灰色的一面，也有光彩的一面，取决于你是从哪个角度来看这个世界。如果你从23世纪中国大都会中产市民的角度去看，它肯定是光彩的更多，但如果你从南方比较穷苦国家的市民角度去看，那这个世界可能是比较灰暗的。我觉得这才比较能够反映出一个世界的本质。我在写这些新闻和故事时，站的角度是一个story teller，告诉现在的人，200年后发生了一些什么事情。

“23世纪”wiki部分更新词条

极：你怎么看待地外文明？

庄：我相信地外文明的存在，否则人类是很自大的。宇宙这么大，不可能只有人类这一种生命形式。在我的设定里，未来人类和地外文明的和平会多于冲突，但实际情况可能什么都会发生。我们不能用人类的思维去揣测地外文明，《三体》里的那种「黑暗森林」也有存在的可能，换句话说，我设定的和地外文明进行和平贸易的情况也是可能的。这种设定，给我的这个世界观带来了很多可能性。人类和外星文明不一定是对立关系，可能是和平、共存、和谐的世界，或许在慢慢发展之后，也会产生一些矛盾，然后再爆发一些冲突，我觉得这样才更有趣。

页游地图示意图

极：接下来「23世纪」的规划是什么？

庄：今年我会写一部关于23世纪的长篇小说，还会开发一款网页游戏。「23世纪」这个IP，我自己心目中对标的是星球大战，卢卡斯把整个IP包裹起来，创作电影，进行动画、漫画、玩具、游戏的授权，他这个模式我比较推崇。

我希望「23世纪」也能走这条路，只不过这个要一步一步来，我现在要先把内容质量做好，「23世纪」还没到一个理想的状态，还有一些坑要填。之前也有过电影公司来找我，想把这个版权买下，还有一些公司、VC也发出过邀请，但我都没有接受。对投资，我持开放态度，但我不会为了圈钱就把这个IP卖了。

「23世纪」对我来说，是一个事业，我会花一辈子的时间来搭建这个世界，让它尽可能庞大。

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封面图为《银翼杀手2049》剧照