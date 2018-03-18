携号转网要到2020年才能实现，用户转网咋就那么难？

今年两会上，李克强总理强调在今年要将提速降费继续进行下去，宽带网速将要提升，移动流量费要下降30%。在这些政策之后，携号转网也有了新的时间表，据悉2020年底之前，携号转网将会成为现实。那么，商量了十多年的携号转网，为什么这么久才有可能实现呢？

携号转网是迫切需求

携号转网，顾名思义就是号码不变来更换运营商。国内有三大运营商，移动、联通和电信，他们各自都有着自己的号段，比如一提到130,131那么就是联通的号码；136,138这就是移动的号码；而133,153开头的则是电信的号码。

不过呢，这样的情况下，如果选择了某运营商的号码使用，那么在不换号的情况下只能在原有的运营商旗下的套餐业务中进行转换。也就是说，你如果开始选择了一个移动的号码，那么就不可能在不换号的情况下使用联通和电信的新业务。

这样的事情在原来，其实问题不大，一方面当初大家都是打电话和发短信，这些资费一直以来各家都差别不大。另一方面，当时的手机号真的只是手机号，即使更换号码，只是告诉一下自己的亲朋好友就可以了。但是放到现在，问题就出现了，我们越来越多的使用的是手机流量，而各家的手机流量费用就有很大差别了。现在越来越多的互联网套餐出现，流量费越来越便宜而且还有很多免流量，无限量套餐出现，人们的选择越来越多。同时，手机号已经不单纯成为手机号，更是绑定了一大堆账号，银行卡等等，更换账号已经不是原来那么轻松的了。

同时，最近在更换套餐的条件上放宽，许多老用户都可以转换成更便宜，使用更方便的互联网套餐。比较火的就是腾讯大王卡套餐，每天1元1GB流量的资费，加上很多款手机APP免流量的吸引力，让很多人都像换成腾讯大王卡套餐。联通的用户可以直接办理，而移动电信的用户就非常希望能够办理携号转网了。

携号转网的难点在哪里

其实携号转网不是说转就转的，其实难度也是相当的大。首先就是在携号转网之后，软件商就不知道这个号码已经换网了，还是会将验证码等短信发送到原来运营商的端口，导致转网之后出现短信无法正常接收的情况。

另外的一个最难的，就是运营商的利益问题。原来的情况下，一个人用了某运营商的号码，基本上就算是绑定到了一个运营商的业务上，很大程度上就一直用下去了。如果开放了携号转网，那么对于各大运营商的用户数量来说会有很大的影响。所以各家目前对于携号转网的态度都是十分消极的，据说现在要办理携号转网甚至要三十多个环节。

在2010年以来，工信部已经在天津，江西等地开放了携号转网的试点，不过因为携号转网的手续难办，转网之后也会出现上一部分的问题，实际进行转网的用户非常少，而且转网的成功率不到四成，很多人就因为莫名的原因办理失败。

所以，运营商们都不会轻易放弃自己的利益，自己的蛋糕也不会轻易的让给别人。如果没有监管部门的强力监管，各家都不会放开携号转网的门。

携号转网即将到来

不过根据这次工信部的力度，携号转网也会像之前提速降费和老用户换套餐一样很快能够实施下去。上面说到的一些问题就是摆在面前最需要解决的。首先在技术层面上，需要解决转网之后的验证短信等发送的问题，让各家运营商统一起来应该是不太可能的，如果能够让软件开发商知道用户具体转到了哪个运营商旗下，这就需要很大的工程了。

携号转网对于消费者来说绝对算是个利好，我们可以用脚投票，选择自己喜欢的运营商和套餐。同时也让运营商们需要不断地提升自己的服务，来提供给我们更好的使用条件。而对于运营商来说呢，其实通过好的服务来赢得消费者的认可，可能比通过限制用户转网还能够获得更多的利润。