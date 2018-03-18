当数字鸿沟变成数字围墙，阶层固化已成必然

3月16日，趣头条宣布完成了2亿美元B轮融资。本轮融资由腾讯领投，尚珹资本、顺为资本、小米、华新致远、创伴、光源资本等跟投，整体投后估值超过16亿美元。这个号资讯界「拼多多」的应用开始获得越来越多人的关注。根据猎豹大数据显示，趣头条在资讯类产品中仅次于腾讯和今日头条。搜索引擎搜索趣头条都是渴望通过趣头条赚钱的需求，APP中也不停的提醒用户在趣头条看资讯是可以赚钱的，一个资讯APP变成了一个赚钱APP其中的变化之的玩味。其中一个重要原因，就是这种称为「网赚」的推广方式对三四线城市的用户极具吸引力。这个主打三四线城市的资讯类APP，怎么看都像极了同样在三四线城市拥有大量用户的快手。

不知道从何时开始，手机上的APP开始分化为两类，一类瞄准一二线城市的中产阶级，例如得到和知乎等等，另一类则瞄准三四线城市的屌丝青年，例如快手和拼多多等等。不同人群获取信息的渠道开始急剧分化。纵观整个人类发展史，每一次信息传播革命都会造成整个社会结构的巨变，从甲骨文到竹简，从竹简到印刷术再到广播到电视到互联网，整个社会因为信息传播变成本的降低开始变得越来越「平」，信息的广泛传播造就了广泛的民权和普遍的平等。不过，也有人开始思考这样的一个问题：数字鸿沟正在造成广泛的阶层固化。数字鸿沟又称为「信息鸿沟」，即「信息富有者和信息贫困者之间的鸿沟」。

美国商务部的“数字鸿沟网”把数字鸿沟概括为：“在所有的国家，总有一些人拥有社会提供的最好的信息技术。他们有最强大的计算机、最好的电话服务、最快的网络服务，也受到了这方面的最好的教育。另外有一部分人，他们出于各种原因不能接入最新的或最好的计算机、最可靠的电话服务或最快最方便的网络服务。这两部分人之间的差别，就是所谓的‘数字鸿沟’。

然而，随着互联网技术和智能手机的极速发展，越来越多的贫困人口开始有能力有机会链接到互联网，特别是在中国这种体制之下，再偏远的人都能够受惠于「村村通」的政策而获得接入互联网的机会，这种普遍的网络覆盖能力在其他的国家是难以想象的，当互联网的接入不成问题，不同人群之间的数字鸿沟开始变的越来越浅甚至已经填平，然而，当不同人群之间的沟壑被填平人们获取信息并没有因此加速和顺畅反而开始在以前具有沟壑的地方盖起数字围墙。

数字鸿沟和数字围墙有着本质上的不同，鸿沟是被动的天然存在的，而围墙则是主动的自己盖好的。移动互联网的发展让越来越多中国网民可以浏览互联网上的任何信息，无论是莎士比亚的戏剧还是郭德纲的相声，只要你想看，你就可以看的到。可是趣头条、快手、今日头条和抖音这样的APP正在通过算法筑起一道道数字围墙。当算法成为信息的把关人，算法决定了受众看什么，不看什么，算法成为议程设置者。议程设置指的是大众传播媒介在一定阶段内对某个事件和社会问题的突出报道会引起公众的普遍关心和重视，进而成为社会舆论讨论的中心议题，由马尔科姆·麦克姆斯和唐纳德·肖于1972年提出。因为信息的丰富，不同人群的信息源具有不同的议程设置。我们每个人大概都经历过这样的一种对话：

“喂，你知道XXX吗？”“不知道。”“你连XXX都不知道？”

我们以为自己喜欢的游戏是好玩的，我们以为自己喜欢的明星是最红的，我们以为我们关心的问题是最亟须解决的……我们被算法拉入了信息的泥潭，越陷越深不能自拔，不断的自我强化。信息自我强化一个重要的影响就是阶层固化。阶层固化是一个自古有之的问题，「穷人越穷，富人越富」本就是马太效应的一种体现，为什么说获取信息的不同，会造成阶层的固化呢？看一个极端的故事：

1920年10月，一位印度传教士辛格发现了两个由于狼哺育德孩子，专家们发现狼孩身体的生物系统非常健康，狼孩刚被发现的时候，生活习性与狼完全一样，用四肢行走，食生肉，而且每到午夜后经常发出狼的叫声。专家们对狼孩进行了7年的人类教育以后，狼孩仍只能掌握几个单词，勉强的说几句话。这是一个信息早就人格、思维方式甚至是智力的极端例子，这个故事告诉我们信息对我们的成长是有多重要，从小获取狼的信息，会成为狼孩，从小获得优秀的人类知识则会成为一个优秀的人才。

在数字鸿沟已经填平的情况下，算法正在用大量的无用信息填满我们大脑，用信息把我们拉入漩涡，而我们自身面对信息的诱惑也开始主动跳入信息的深渊。信息诱惑并不是指的是色情信息，指的是哪种低能的简单的信息。周围的朋友越来越多的难以忍受「精神寂寞」等公交车，等电梯总得掏出手机刷刷微博，这种简单的信息对神经来说是一种戒不掉的按摩。

面对汹涌而来的信息「恶魔」，我们总得做点什么来避免自己被拉入这个可怕的漩涡，挣脱阶层的枷锁。所谓放下手机享受生活的看法是不切实际的，手机作为一个必不可少的工具已经成了我们生活和工作的一部分，手机一天不用，你的工作已经没办继续了。但有一点我们是可以做到的，远离为了杀时间的算法，亲近为了省时间的算法。也希望APP的开发者们能在通过不断的推送信息获得利益之余，给自己的用户推荐一点有用的真正值得阅读的信息。