大富科技拟收购国产手机商百立丰51%以上股权

3月18日消息，深交所上市公司大富科技今日发布公告称，拟收购手机及智能终端研发制造企业百立丰51%以上股权。

▲百立丰股权结构

大富科技公告称，公司于2018年2月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，本次重大资产重组涉及两个互联网运营相关领域标的公司的部分或全部股权。鉴于未能与上述两个标的的交易对方就本次重大资产重组方案的重要条款达成一致意见，在认真听取中介机构意见和充分调查论证后，为了抓住5G发展之良机，公司结合自身战略及产业布局，积极推动智能终端等业务的发展，切实保护公司及投资者利益，公司决定对重组标的进行调整。目前公司已与重庆百立丰科技有限公司（以下简称“百立丰”）实际控制人、股东签署了《交易意向框架协议》。

协议的主体：甲方：深圳市大富科技股份有限公司；乙方一：黄明权；乙方二：李福昌；乙方三：重庆乐丰实业有限公司。

初步交易方案

大富科技称，各方已达成初步意向，公司拟通过发行股份或支付现金方式购买百立丰51%以上股权。本次交易完成后，不会导致公司实际控制权发生变更。关于业绩补偿及股份锁定安排待进一步沟通协商确定。

标的资产的估值和交易价格

各方初步同意，百立丰100%股权交易价格的预估值初步确定为人民币16～19亿元，最终交易价格依据甲方聘请的独立第三方评估机构出具的《评估报告》确定的评估值,由交易各方协商确定。

标的公司业务情况

百立丰（lephone）是重庆本土最大的手机及智能终端研发制造企业，2017年重庆100强企业排名45。市场份额近三年稳居国内前十。公司专注于智能终端研发、移动互联网运营以及智能制造生态链产业园打造，目前百立丰形成了以智能终端为基础纵向布局产业链上游面板、内存、芯片等核心资源，横向拓展智能硬件、智能家居、软件研发等生态链系统。

据官网介绍，深圳市大富科技股份有限公司成立于2001年，是一家集产品研发、生产和销售为一体的国家级高新技术企业，2010年10月26日于深圳市证券交易所挂牌上市（股票代码300134）。公司致力于成为全球领先的射频解决方案提供商。

大富科技股票自2018年3月19日开市起复牌。大富科技称，公司自复牌之日起将继续按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请相关中介机构加快工作，尽快向交易所提交并披露符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。

停牌前大富科技股价16.45元，总市值约126.25亿元。