去影院看过《三块广告牌》的，你们都欠它一只鸡腿

自上映以来，无论影评人还是观众，都为奥斯卡得奖影片《三块广告牌》给出了非常高的评价。

不过，大家貌似都有一个共同“槽点”——怎么排片那么少啊！

（图自 Giphy）

说起这个，“锅”必须得抛给《三个广告牌》背后的发行方——全国艺术电影放映联盟（以下简称为“艺联”）。

这个组织可谓相当“任性”，只肯将影片拷给加盟影院播映。如果不是加盟的，你再怎么求都没用，如果被它粉丝发现你背着联盟偷偷播，还要举报找你下架的。

不过，它这样做，却是有很好的理由。而且，如果没有它，观众们可能也不会像现在一样那么渴求看《三块广告牌》。

要支持艺术电影，也要遵循市场规律

《三块广告牌》并不是一般的商业大片，和奥斯卡最佳影片《水形物语》一样，它们都是由专门做独立艺术电影的福克斯探灯公司制作。

（图自时光网）

但当中国电影资料馆馆长孙向辉，在2017年4月为艺联相中这部电影时，也许没猜到它能成为奥斯卡黑马，只是认为它很符合艺联的调性。

名字中就带着“艺术电影”字样的艺联，的确就是一个放映艺术电影的机构。但和国外“艺术院线”和“艺术影院”这类可接受补贴，不以商业盈利为目的的播映机构相比，艺联的形式更灵活。

（图自 1905电影网）

成立于2016年的艺联，是由中国电影资料馆及文化传播公司共同发起，以加盟的方式和影院合作放映艺术电影的组织。

而在艺联组织下，加盟影院需要保证每天至少放映4场艺术电影（其中一场为黄金场），艺联会提供片源，在影院举办宣传推广活动，帮助推进。这样一来，起码能避免艺术电影在影院只能“一日游”的情况。

直至如今，艺联的加盟影院已经从2016年成立之初的100家影院，扩张至如今在174座城市，844家加盟影院。而且，艺联采取的是自主报名加盟形式，是要让影院主动自愿地去做这个事情。

为确保影院保持可持续盈利，艺联对加盟影院的规模有所限定：

希望贵影院大于8个影厅，且座位总座位数大于1000。能够提供1-3个固定影厅座位艺联加盟影厅。

出于经济考量，大于100座的艺术厅在放映版权比较昂贵的影片时，会帮您降低一定成本。

（图自搜狐）

此外，如果艺联预测个别电影的上座率有限，他们会以限次或影展的形式来放映，不会强制影院提供大规模排片。

既伤害影院又伤害观众并且违反市场规律的事情，我们不会做。

中国电影资料馆艺联项目负责人汪忆岚说道，他认为，艺联要“让影院真切地感受到艺术电影所带来的实惠和收益。同时给影院带来精神上的荣誉感和认同感。”

找到“对”的观众，也许会带来大不同

中国电影资料馆在做艺术影院的时候，一个突破性的变化就是有了网络售票平台，于是，就有了观众的聚集，能找到观众在哪儿。

中国电影资料馆馆长孙向辉在一次采访中说道。

有趣的是，和《三块广告牌》同一天上映，同获奥斯卡和金球提名，同为非传统商业片的《金钱世界》，选择了传统发行模式。后者在首映日后，排片就日益下降，截至3月15日为止，累计票房只有1085万，相关讨论甚少。

（图自时光网）

《好奇心日报》将两种发行模式带来的差异效果归结为艺联“面对的观众更加精确，也就是那些会对‘好电影’感兴趣的人群”。

我们从中（艺联粉丝中）挑选了一些铁杆粉丝作为各地影迷团团长，他们将观影需求和观影感受直接反馈给我们，关于放映的计划及活动通知我们也会及时告知。

汪忆岚说道。他在去年做《海边的曼彻斯特》的宣发时，也曾表示“科学地排布城市及其影院布局”才是最大挑战，从扩张来说，质比量更重要。影片下画后，艺联也会从微影、猫眼等在线购票平台获取反馈数据，调整开拓计划。

艺联负责人英琪认为，在每个城市确立下几家放映艺术电影的影院，长期下来，能形成聚拢效果，培养观众“以后来这家就是专门来看艺术片的”的习惯。

此外，通过围绕影展主题开展的线下活动，艺联也想触达更多新的影迷。

艺联去年7月举办的“见所未见：意大利辉煌艺术主题影展”的影片内容就涵盖了音乐、建筑、艺术等意大利文化内容。

（图自新浪博客）

为此，艺联邀请来艺术界、雕塑界和音乐界的专家，在观影后和观众分享电影外的知识，这样一来，受众就不单是艺术电影爱好者，而是慕专家名而来的音乐、美术等爱好者。

（国内画家陈丹青（左一）和韦羲（右一）参与影展线下活动，图自新浪博客）

该影展在国内10个城市限定521场播映，最终获得了超过80%的上座率。

从《海边的曼彻斯特》到《三块广告牌》

从800万到5000万票房，从小圈子的兴奋到更广泛的讨论，这大概就是从《海边的曼彻斯特》（以下简称“《海边》”）到《三块广告牌》的转变。

去年奥斯卡上，《海边》拿下“最佳男主角”和“最佳原创剧本”两个奖项。次年8月，它成为了艺联首部引入中国的海外影片，在全国进行分线发行（只在艺联加盟影院放映）。

（图自时光网）

虽然，《海边》在影迷中口碑也很好，但是，这部缺乏跌宕起伏剧情的文艺片受众群本来就小。再加上，国内上映和外国公映间已经隔了8个月，要看的人基本都已经在网上看了。

汪忆岚没想到的是，在这个情况下，网友居然还自主地为《海边》制作映前倒计时海报宣传。

（图自画外）

其实，这也侧面反映了艺联当初的宣发缺乏。

（《海边》的部分宣发活动，图自猫眼）

所幸在于，上映后，网上大多数评论风格都是：“在小荧屏上所看不到的细节，体会不到的沉浸感，在大银幕上都重新获得了。”

最后，在长达3个月的放映期里，《海边》获得了818万票房。虽然数额远不算高，但也在影迷圈子里掀起了不小的波澜。

但到了今年的奥斯卡，艺联似乎迎来了属于自己的一个小“爆款”——《三块广告牌》。

和《海边》相比，《三块广告牌》因上映时间临近奥斯卡，再加上于那段时间在金球奖上拿下多项大奖，人气会更高。

而蹭着颁奖季的各项消息，如果不包括定档新闻，艺联从影片上映前37天就已经开始发布各类预热信息、点映活动、角色特辑等消息，甚至更是组团业内“大咖”提前观看，让他们以口碑去传播。意料之外的是，高晓松、李宇春、马思纯、王千源等明星都主动推荐这部电影，也为影片带来不少关注。

（图自豆瓣）

结果是，电影上映首日票房就突破300万，排片虽然只有0.64%，但上座率却有26.66%，上座率在次日更是飙到了45.36%。

因口碑效应，艺联不停接到影院加盟的请求，自上映以来多次在官宣渠道更新艺联新加盟影院名单，电影排片占比总体呈上升趋势，黄金场占比也越来越高。

直到3月15日为止，播映场次已经从首日的2072场增加到5967场，累计票房超过5000万。

虽然有媒体称这部“零差评”的口碑佳片“内地票房惨淡”，但爱范儿认为，《三块广告牌》产生的号召力已经算是艺术电影放映的小里程碑。

因为，正如中国电影资料馆孙馆长所言，艺术电影放映，除了是为了解决艺术电影“拍了没地方放没人看”的问题外，更重要的还是“星星之火”的启蒙作用：

不管你是热爱电影，还是你现在就在拍电影，还是将来想要拍电影的人，让你（有机会）看到好电影是什么样的。

希望在这番观影后，观众不仅能拥有一次愉快的观影体验，能改变对艺术电影“闷”的刻板印象。

接下来，艺联还引进了日本电影《第三度嫌疑人》，将于3月30日在艺联加盟影院上映。（与此同时，《三块广告牌》不会下画，作长线放映。）

（图自 IMDb）

该片由日本导演是枝裕和自编自导自剪切，是一部披着悬疑片“外衣”来讨论社会伦理道德问题的电影，曾获得第41届日本电影学院奖评选的“最佳影片”。