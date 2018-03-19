大众中国CEO冯思翰就途锐问题致歉：正积极筹备召回工作

IT之家3月19日消息 央视315晚会第一个被曝光的为大众途锐汽车，消费者表示大众途锐汽车发动困难，经过检查发现大众途锐发动机存在质量问题。

随后，大众回应，针对上述缺陷问题，大众汽车（中国）销售有限公司已向国家相关部门备案了召回计划，该计划将于4月30日起正式开始实施。

昨日，大众汽车品牌中国CEO冯思翰再次就此事进行回应，他表示，作为大众汽车品牌在中国的负责人，他希望向该车车主以及身边受此问题困扰的每一位朋友表达诚挚的歉意。大众汽车（中国）销售有限公司将对此问题负责到底。

同时，冯思翰表示，他们已采取了切实的行动。继去年9月开展针对车辆空气滤芯进水问题的服务行动后，大众汽车（中国）销售有限公司根据新开发的技术方案向国家相关部门备案的召回计划，已于3月7日正式对外公布。同时，大众正在积极筹备即将于下个月开始实施的召回工作，并衷心希望得到每一位车主的理解、支持与配合。他们和经销商伙伴有信心通过实施技术方案消除相关缺陷。

以下为回应全文：

致尊敬的大众途锐车主：

这些天来，相信您和您的家人及朋友都关注到了有关途锐空气滤芯进水问题的媒体报道。同为大众车主的我，非常能够理解并感受每一位受到影响的车主此时此刻的心情。

作为大众汽车品牌在中国的负责人，我希望向您以及您身边受此问题困扰的每一位朋友表达诚挚的歉意。正如我们在第一时间发表的声明中所承诺的，大众汽车（中国）销售有限公司将对此问题负责到底。

在您阅信之时，我们已采取了切实的行动。继去年9月开展针对车辆空气滤芯进水问题的服务行动后，大众汽车（中国）销售有限公司根据新开发的技术方案向国家相关部门备案的召回计划，已于3月7日正式对外公布。同时，我们正在积极筹备即将于下个月开始实施的召回工作，并衷心希望得到每一位车主的理解、支持与配合。我们和经销商伙伴有信心通过实施技术方案消除相关缺陷。

客户满意永远是我们工作的重中之重。这不仅是我们始终恪守的信条，更时刻贯彻于我们的实际行动中。正基于此，我们会为您提供一次免费的机油更换服务，并为受到此问题影响的途锐车辆的发动机保修期免费延长两年。我们希望通过以上举措进一步消除您的任何疑虑，让您和家人可以安心驾乘出行。

与此同时，如果您有任何疑问，还可以通过新开设的“专属通道热线”（400-160-6660）与我们取得直接联系。我们已部署专业的售后服务人员认真聆听您的需求，为您提供一对一的高效沟通服务。

我有幸先后在中国工作了近十年，早已把这里当成了我的第二故乡。古人云，吾日三省吾身。我深知唯有不断反思才能不断完善，真正赢得客户的心，不辜负包括您在内的每一位途锐车主给予大众汽车品牌的信任。我们深刻地意识到了自身还有很多可以且必须改进的空间。无论是现在还是未来，我和大众汽车品牌在中国的每一位同事都将更加勤勉地工作，聆听客户的反馈和建议，并快速跟进，以更主动的态度和更快速的响应落实解决方案，加倍努力地为各位车主朋友们提供高品质的产品和服务。

此致

敬礼！

冯思翰博士

大众汽车品牌中国CEO