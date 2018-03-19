滴滴终于向美团亮剑，融资100亿砸向外卖业务

美团做打车，滴滴送外卖，又一场烧钱大战箭在弦上。

据新京报报道，上海证券交易所公司债券信息平台显示，中信证券—滴滴第【N】期CP资产支持专项计划已于3月16日受理，此计划拟发行金额100亿，品种为资产支持证券——ABS。发行主体为滴滴出行的全资子公司。

新京报记者注意到，此计划发行人为迪润(天津)科技有限公司，该公司唯一股东为滴滴出行科技有限公司，法人为滴滴出行创始人兼CEO程维，该公司注册资本为100亿元。至于目前资金流向，知情人士透露，目前该融资计划处于已受理阶段，尚未拿到正式批文，资金流向也未最终确定。截止目前，滴滴公关部方面也并为对此消息做出直接回应。

外界很快将这条消息与滴滴即将在4月1日上线的外卖业务联系起来，100亿是为外卖筹集资金。

互联网行业久违的烧钱大战似乎又要上演。

▲图片来自于GeekPark

过去一年的时间里，美团在打车领域的布局势头凌厉。2017年2月，美团打车在南京试水上线，10月，美团点评宣布完成40亿美元融资，12月，美团点评正式成立出行事业部。同时，美团打车在北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门7个城市开启报名，报名页面显示，报名用户超过20万即刻上线。

目前，美团打车已取得了南京和上海的《网络预约出租汽车经营许可证》。而根据小编从不同专车司机处所获得的消息，美团打车也将于近日在北京市场上线，北京方面的《经营许可证》问题已经解决。

另一边，在美团点评正式成立出行事业部不久，滴滴内部随即对美团的一系列动作做出反击，试水外卖业务。

2017年12月21日，滴滴高调宣布完成超40亿美元股权融资，以“进一步加大对AI交通技术的投入，加速推进国际化，以及包括新能源汽车服务在内的创新业务”。同样是40亿美元，像是对美团的隔空喊话。

滴滴融资后的第一个大动作正是外卖：滴滴外卖服务将于4月1日在无锡上线，与美团打车都选在了江苏省作为试点。

一同上线的是面向骑手端的“滴滴配送”app和面向商户端的“滴滴商户”app。

小编注册过“滴滴配送”app后，显示在“滴滴配送”app页面的首屏的是“即刻加入滴滴骑手，月入超一万”，滴滴外卖方面目前正在招聘外卖骑手，忠诚骑手，每周在线时间大于48小时，保底一万元；自由骑手，自由上线随时接单，每单总收入最低15元。

目前滴滴对于商户以及用户的补贴信息还不明确，但按照双方的习惯和目前的态势，无论是美团打车，还是滴滴外卖，争抢用户和商户的补贴战是在所难免了。

根据小编采访到的几位滴滴快车司机，美团打车之所以能够吸引到车主入驻，原因是目前平台对车主的抽成只有8%，开跑前三个月甚至无抽成。反观滴滴，每笔订单的抽成比例高达20%。

“美团这样搞，滴滴也有可能很快将抽成降低下去。”一位司机对媒体表示。

从实际的用户需求来看，出行场景和吃喝玩乐的确有着融合的趋势，使用美团点评的用户对打车有天然的需求——从找景点、找饭店到看电影，都可以非常顺其自然的植入一个打车需求。

可滴滴做外卖就是另外的一套逻辑：如果调用专车和快车送外卖，成本比专门的外卖骑手高多了。

在国外，包括Uber和Grab在内的各个出行软件都在不同程度地尝试送餐服务，也确实提高了外送效率。但在中国市场，外卖服务的成本被压缩到很低，效率已经达到最高，滴滴面对的是一个高度成熟的市场，比UberEats们要接受的挑战更大。

尤其是现在，中国的外卖市场依然激烈，双雄制霸的市场环境下，饿了么和美团外卖两家依然在大量的烧钱，看起来简单的外卖业务在中国市场仍然是个不太好做的生意。

也有外界分析认为，滴滴外卖对比美团外卖，或许可以从高端外卖业务入手，从而两者形成差异化发展。

目前在出行市场，滴滴一家独大的局面已经形成。但目前来看，司机端和用户端的抱怨也持续存在，“滴滴抽成太高”、“打车困难”、“市场需要竞争，我们也愿意尝试其他平台。”最近一段时间，不论是首汽约车、易到，甚至是共享单车企业摩拜单车都对滴滴出行的业务虎视眈眈。

不论如何，加入外卖服务之后，滴滴的“大出行”战略版图算是大概拼全了。唯一的问题是，滴滴准备用100亿的多少来开打这场外卖战争呢？

4月1日见分晓。