迅雷镖局升级2.0：个人主页新版，推“知识圈”可一对一发起提问

IT之家3月19日消息，迅雷在去年12月推出了旗下邮箱产品—“迅雷镖局”这款产品的主要功能是可以实现好友之间超大附件的极速传输，以及在线打赏等功能。迅雷镖局自上线以来，陆续推出了 “新用户登录领迅雷会员”、“镖局发利是，拆百万红包”，“新春红包雨”等奖励活动。

除此之外，迅雷镖局还开发了漂流瓶半匿名社交，邮票自由打赏等趣味功能。近期发布的安卓1.5.0版本及PC新版客户端更是将个人主页全新升级改版，引入勋章奖励等应用内互动玩法，使新老用户体验进一步升级。

通过个人主页，用户可以更加方便地接收个人邮箱动态，随时查看历史收发邮件信息及漂流瓶聊天消息，及时获得官方优惠活动等。

目前经过了1.0、1.5版本的升级后，现在迅雷表示即将推出2.0版本，该版本的一个亮点功能就是加入了“知识圈”，通过知识圈可向圈主进行一对一提问，还可以私人定制答案。

网络问答社区这类应用并不少见，大家非常熟悉的两个产品是“baidu知道”与“知乎”，他们的产品定位是连接各行各业的用户，让用户之间分享彼此的知识、经验和见解，从宣传上来看迅雷镖局的“知识圈”则更偏向于私人问答，不知道这种新的形式会给软件带来什么样的效果。

该功能可以在迅雷镖局App上进行预约内测，迅雷官方表示已经有超过2000名用户预约了内测。