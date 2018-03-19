今年世界杯要有视频裁判了，你猜它靠不靠谱？

都说误判也是竞技体育的重要组成部分，但随着科技的进步，人们正在逐渐减少这种情况发生的可能性。

国际足联主席詹尼·因凡蒂诺（Gianni Infantino）16日对外宣布，在今年夏天的俄罗斯世界杯上，将正式引入视频助理裁判技术（Video Assistant Referees，简称VAR）。

这将是我们第一次在世界杯上使用VAR技术，我们很高兴可以就此事达成一致。

▲图片来自：路透社

简单来说，VAR技术就是利用现场的录像回放，来为裁判的判罚提供依据。根据规定，目前只有在下面这四种情况下才可以使用该技术：

点球的判罚

进球是否有效

判罚球员身份的确认

红黄牌

在去年3月举行的法国与西班牙热身赛中，VAR技术就已经获得国际足联的认可，被纳入到比赛的执法程序中来。而这次登台亮相，也给大家留下了非常深刻的印象。

在比赛中，法国头号射手格列兹曼接队友头球接力破门，然而就在他庆祝进球的时候，主裁判却在确认了视频回放之后，判定该球越位在先、进球无效。

跟法国队的遭遇刚好相反，西班牙在本场比赛中也曾有过一个是否越位的争议进球。尽管边裁率先举旗示意了越位，但在VAR的协助下，主裁随后改判进球有效，西班牙也因此2-0奠定了胜局。

“对于增加足球比赛的透明度来说，VAR技术有积极的意义。”因凡蒂诺曾经在接受媒体采访时指出，“它并不会介入足球比赛的全部判罚，我们只想去避免裁判主观犯下的致命错误。”

在足球史上，因为裁判的误判而彻底改变命运的比赛数不胜数。无论是马拉多纳当年那记神奇的“上帝之手”，还是欧文在两次英阿大战中的禁区迷之摔，在没有VAR技术帮忙的那个时代，仅凭裁判的肉眼判断，各种“冤假错案”时有发生。

▲马拉多纳著名的“上帝之手”

为了尽可能地减少误判，国际足联近些年也已经采取了不少措施，比如引进底线裁判和门线技术。毫无疑问，有了这些新技术的加持，足球比赛的判罚准确度正在显著提升。

▲图片来自：虎扑

目前，包括德甲、意甲、美国职业大联盟以及国内的中超联赛，都已经陆续引进了VAR技术。不过对这项尚不成熟的技术来说，专业人士们也有不同的看法。

欧足联主席塞弗林就是VAR技术的“反对者”。他认为，这项技术的使用会造成混乱，影响比赛的流畅性。

这个观点得到了包括球员本身在内的很多人的赞同。在以后的比赛中，如果想要避免格子那种庆祝完才发现球被改判的尴尬，可能得先让自己的庆祝动作缓冲一会儿，因为如果要通过VAR确认判罚结果，至少得等上几十秒到几分钟的时间。

▲进球后先别高兴得太早，先等裁判的VAR确认完才能庆祝

皇马主教练齐达内在谈到VAR技术时表示，“如果能够快速地作出决定，那没什么，但问题在于我们花了3、4分钟来作出决定，这并不是什么让人愉快的事。”

智利国家队主教练胡安·安东尼奥·皮济也表示，多年来，大家已经习惯了没有VAR技术的比赛，现在所有人都变得非常茫然。

之前，只要足球入网，那么所有人都会将关注点集中到助理裁判身上，只要他不举旗，那么进球一方就能开心享受进球的喜悦。现在呢？一切都不确定了，你甚至不知道自己该从哪一刻开始庆祝进球。

而对于现场的球迷来说，他们也许会更加不知所措。为了保证判罚不受干扰，完成VAR判定的技术人员和视频裁判要被“隔离”在场外的总控室中；判罚时，视频裁判只会通过耳机与主裁判进行交流，现场球迷对当时的状况可能一无所知……

同时，VAR的引入并不能帮助解决所有的判罚问题。就像前面提到的那样，目前只有四种情况下才会使用VAR来判定；其他诸如角球和门球的问题，哪怕被它捕捉到，那也不归它管。

黄健翔就曾在微博中“吐槽”过：

在增加了门线技术和底线裁判的情况下，再增加视频裁判确实是画蛇添足脱裤子放屁。

而央视足球解说员贺炜也评价道：

VAR（视频助理裁判）就像亲子鉴定书，你知道应该没什么问题，但总想再看一看。

更多的担忧是，尽管科技的进步会给判罚的准确率带来明显的提升，但过多地依赖于这些技术，也会让裁判们变得更加缺乏自信。

从这个层面来看，如果能像网球和羽毛球比赛中的“鹰眼挑战”一样，仅提供有限次数的VAR判罚挑战，也许不失为一种平衡比赛公正性和观赏效果的好方法。

▲图片来自：Sport Techie

正如前国际足联主席阿维兰热曾说的那样，错判漏判也是足球的一部分，它甚至是一种独特的魅力。

不过随着更多的职业联赛和国际比赛拥抱VAR，这一趋势已不可抵挡。暂且先让我们看看它在本届俄罗斯世界杯上的表现如何吧。