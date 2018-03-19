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超越电话！微信成中老年社交生活最常用联络方式

2018-3-19 16:38:08来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月19日消息 今天，中国社科院国情调查与大数据研究中心、腾讯社会研究中心、中国社科院社会学研究所、腾讯浏览指数在社科院联合发布了《中老年互联网生活研究报告》，报告对50岁以上人群的互联网生活进行了多方面解读。

调查采用了焦点组访谈+线下调查+大数据分析的方法，历时近一年完成《中老年互联网生活研究报告》。

报告显示，微信已经超过电话和面对面沟通，成为50岁以上中老年人的最常用的联络方式。中老年人不仅把微信作为即时通讯工具，还将其视为表达情感和维系社交的互动平台。

中老年人日常在使用微信的时候，也会发表情或者图片，在朋友圈与他人点赞互动的占比高达81.6%，接收/发微信红包的占比高达83.0%。此外，25%的中老年人还会制作手机相册，20%会制作表情包。

另一方面，受调查的微信中老年用户中，75.8%的人会上网看新闻资讯，超半数能够自己搜索想要获取的资讯；45.9%的中老年人会关注浏览微信公众号文章。其中，76.5%的中老年人会浏览关于慰藉心灵的心灵鸡汤或者幽默段子，72%的中老年人会浏览调节情绪之类的内容。

在互联网诈骗方面，数据显示中老年人受骗信息类型排名前三位的是免费领红包(60.3%)、赠送手机流量(52.3%)和优惠打折团购商品(48.6%)。

报告还显示，中老年人最长参与的活动分别是旅游、运动健身和广场舞。

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关键词：微信中老年人

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