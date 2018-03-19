微软宣布开源Service Fabric：Azure云服务核心结构基础

IT之家3月19日消息 近日，微软在官方博客上宣布对Service Fabric进行开源。

Service Fabric是支持Azure云服务核心架构及其他微软服务（如Skype for Business，Intune，Azure事件中心，Azure数据工厂，Azure Cosmos DB，Azure SQL数据库，Dynamics 365和Cortana等）的基础技术。微软将遵循MIT许可协议开放其源代码，并计划在GitHub上公开开发进程。

IT之家获悉，在GitHub上，Service Fabric repo现已随其Linux版本和测试工具一同放出，任何人都可以复制repo、在Linux系统上搭建Service Fabric、进行基本测试、公开问题和提交拉取请求。微软还计划为其发布集成完整CI环境的Windows版本。

Service Fabric团队表示，去年，该团队已经开放了源代码部分，其中包括Reliable Services，Reliable Actors和我们的ASP.NET Core集成库。从那时起，Service Fabric的其他部分已慢慢移动到了GitHub上，包括Service Fabric Explorer和SF CLI。他们花了很长时间制定代码开源的计划，并投入了大量的资金，他们希望该服务能获得增长。

该团队还提到，微软表示未来可能还会捐助这个项目。