《IT之家微软独家好礼免费送第三弹》中奖名单公布

IT之家3月19日消息 《IT之家微软独家定制限量好礼免费送第三弹！》活动（2018-03-12期）完整中奖名单来啦！在IT之家微信公众号回复“中奖名单”即可查询最新一期活动的完整中奖名单。

活动奖品：

微软Office独家定制手提包10个

微软Office独家定制马克杯10个

微软Office独家定制雨伞10个



中奖名额共30个，奖品将随机发放。

活动完整中奖名单：

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▲中奖用户微信昵称及头像

奖品领取方式：

以上中奖的小伙伴需要在活动结束后的7个工作日（2018年3月26日之前）内将联系方式回复到【辣品】微信公众号，格式为：

我来领奖 姓名：XXX 联系电话：01234567890 收件地址：XXXXXXXXXXX

注：逾期未主动联系视为放弃领奖。

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