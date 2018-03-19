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《IT之家微软独家好礼免费送第三弹》中奖名单公布

2018-3-19 18:00:25来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

IT之家3月19日消息 《IT之家微软独家定制限量好礼免费送第三弹！》活动（2018-03-12期）完整中奖名单来啦！在IT之家微信公众号回复“中奖名单”即可查询最新一期活动的完整中奖名单。

活动奖品：

  • 微软Office独家定制手提包10个

  • 微软Office独家定制马克杯10个

  • 微软Office独家定制雨伞10个

中奖名额共30个，奖品将随机发放。

活动完整中奖名单：

  • 我热爱生活、Pino、wangsin、史诗般的凝眸、朝暮人间客、对方正在输入...

  • Origin、禅猫、不空城、朱睿、快乐一下、青叶

  • 玉汝于成、李旭、Dannel、未设置、徐旭涵、满目河山

  • 冬昇巷蓦、larntor、陆克扬、王京、杨建锟、雨落凡尘

  • one day、林某某、四月的火、班公湖畔的鹰、飞雪、I just


▲中奖用户微信昵称及头像

奖品领取方式：

以上中奖的小伙伴需要在活动结束后的7个工作日（2018年3月26日之前）内将联系方式回复到【辣品】微信公众号，格式为：

我来领奖

姓名：XXX

联系电话：01234567890

收件地址：XXXXXXXXXXX

注：逾期未主动联系视为放弃领奖。

更多福利活动，请关注辣品微信公众号：微信搜索“辣品”或扫下方二维码关注

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。

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关键词：辣品微软

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