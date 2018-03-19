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Windows 10自带杀毒软件“Defender”在AV-C安全评测中排名前4

2018-3-19 18:22:33来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月19日消息，第三方评测机构AV-Comparatives公布了最新一期的安全软件能力评测报告，其中得分最高的4款反病毒软件为Windows 10 Defender、卡巴斯基安全软件、F-Secure Safe和趋势科技防毒软件。

AV-Comparatives是一个被奥地利政府承认的非盈利性的组织，也是一个国际性的独立测试机构，因提供针对计算机安全产品的综合性与客观性评测结果而闻名。无论是在对计算机病毒查杀能力的测试上，还是对其他各类有害程序的检测上，AVC始终被杀毒软件行业公认为信得过的独立测试机构。

报告中显示这四款软件在测试中100%的阻挡了恶意软件攻击，不过F-Secure Safe错误标记了14例感染，Windows Defender仅有3例错误标记，卡巴斯基则完美的零错报。

值得一提的是，当前Windows 10自带的杀毒软件Defender已经足够安全了，但不少用户在安装完操作系统后总是选择将Defender关闭，再去下载隐私安全无法保证的第三方杀毒软件与安全助手。Windows 10经过几次迭代与更新后，Defender已经能够提供第三方安全软件的实时防护及每日定义库更新功能，并且通过Windows 10安全中心与操作系级统防护功能紧密结合，提供全方位的保护。

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关键词：DefenderWindows 10

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