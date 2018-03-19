抖音回应被微博封杀：希望同行能以开放心态公平竞争

IT之家3月19日消息 3月10日起，有不少消息显示，抖音的链接分享到微博之后，不会出现在个人主页和信息流里，仅自己可见。换言之，微博把抖音给封杀了。而抖音早期就是从微博获得流量。

据澎湃新闻报道，对于被微博封杀一事，今天，在抖音品牌升级发布会上，抖音方面人士回应称：“微博对抖音的封杀，影响了用户的体验。我们欢迎市场竞争，也希望同行能以开放的心态，通过为用户提供更好的产品来公平竞争。”

另外，据报道，上述抖音人士表示，抖音现在还是聚焦在产品上，如何做出让用户更喜欢的抖音，是目前的工作重点。