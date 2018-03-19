叫板马斯克！英富商欲建全球最大储能电池组

IT之家3月19日消息 去年，特斯拉汽车公司创始人埃隆·马斯克在澳大利亚的南澳州建成了全球最大的电池储能系统。该工程被誉为本世纪首批伟大工程之一。

但是马斯克和特斯拉公司保持的这个“最大”纪录恐怕不久就要被打破了。金属巨头Liberty House公司创始人、英国富商Sanjeev Gupta宣称，他将建一座更大的储能电池组。该电池组不仅会比马斯克的更大，其建设地点距离后者也不到100英里（约160公里）。

IT之家获悉，新建的储能电池组储能总量将可达120兆瓦特，并将与Whyalla钢铁厂的新太阳能电厂相连。Whyalla钢铁厂于去年被Liberty House公司收购。

相比之下，去年马斯克所建成的电池组储能总量为120兆瓦特。

又一个超级电池组计划的推出，反映了南澳州对可再生能源的兴趣。这可以追溯到2016年该州遭遇的一次大范围停电事故。一场50年一遇的巨大风暴袭击了当地，使得阿德莱德和周边地区170万居民用电受阻。如此重大的灾害也让当地官员痛定思痛。

目前，南澳大利亚近50%的电力来自风能和太阳能发电。即将离任的南澳州州长Jay Weatherill表示，新电池组将“有助于巩固Whyalla钢铁厂、乃至南澳州电网的长期可持续发展。“

新的储能电池组将在今年晚些时候开始建设。