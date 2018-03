传5000多万用户数据被非法收集，Facebook股价暴跌近7%

3月20日消息,据CNBC网站报道,Facebook股价在周一收盘于172.56美元,较上一交易日下跌了6.77%,盘中一度下跌了8%。此前,有媒体报道称,大数据公司剑桥分析(Cambridge Analytica)在未经Facebook允许的情况下,收集了该社交网络5000多万用户的数据。

在2016年美国总统大选期间,剑桥分析公司在Facebook上为唐纳德·特朗普(Donald Trump)做广告。该公司最初受到由美国保守的亿万富翁罗伯特·默瑟(Robert Mercer)资助,并由特朗普前顾问史蒂夫·班农(Steve Bannon)领导。

剑桥分析公司前雇员克里斯托弗·怀利(Christopher Wylie)向英国《观察家报》和《纽约时报》揭露了这家公司在从Facebook用户获取数据中所扮演的角色。

上周日,这两家报纸均刊登了一篇文章,描述了剑桥大学学者亚历山大·科根(Aleksander Kogan)如何制作了一款名为“this is your digital life”的应用程序,该应用程序促使用户回答有关心理状况的问题。随后,在据称未经Facebook同意的情况下,这些数据与剑桥分析公司进行了共享。2015年,“this is your digital life”应用被Facebook屏蔽。

Facebook表示,所有收到数据的各方都表示,该数据已被销毁。不过该公司后来表示,收到的报告显示,并非所有数据都被删除。

Facebook副首席法律顾问保罗·格里瓦尔(Paul Grewal)在一篇博客中称:“我们正在积极行动,以确定这些索赔要求的准确性。如果属实,这是另一种不可接受的违背信任和他们所做出的承诺的行为。”

Facebook表示,该公司已暂停了剑桥分析公司在其平台上开展业务。

根据Facebook的说法,科根“欺骗”了Facebook,在没有通知用户的情况下,将从Facebook收集到的数据传递给了数据分析机构“战略通信实验室(SCL)”及其子公司剑桥分析公司。

《纽约时报》和《观察家报》都称这是一种数据“泄露”行为。Facebook则否认数据被“泄露”。

格里瓦尔指出:“这是一种数据泄露的说法是完全错误的。亚历山大·科根请求并访问用户信息,但这些用户选择注册了他的应用,所有参与者都表示同意。人们知道提供了自己的信息,在这过程中没有发生系统渗透,没有密码或敏感信息被窃取或被黑。”

剑桥分析否认违反了Facebook的服务条款。

周一,美国民主党参议员爱米·柯洛布查(Amy Klobuchar)、约翰·肯尼迪(John F. Kennedy)要求美国参议院司法委员会(Senate Judiciary Committee)传唤马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和其他科技公司首席执行官到国会作证。