传5000多万用户数据被非法收集，Facebook股价暴跌近7%

3月20日消息，据CNBC网站报道，Facebook股价在周一收盘于172.56美元，较上一交易日下跌了6.77%，盘中一度下跌了8%。此前，有媒体报道称，大数据公司剑桥分析(Cambridge Analytica)在未经Facebook允许的情况下，收集了该社交网络5000多万用户的数据。

在2016年美国总统大选期间，剑桥分析公司在Facebook上为唐纳德·特朗普(Donald Trump)做广告。该公司最初受到由美国保守的亿万富翁罗伯特·默瑟（Robert Mercer）资助，并由特朗普前顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）领导。

剑桥分析公司前雇员克里斯托弗·怀利（Christopher Wylie）向英国《观察家报》和《纽约时报》揭露了这家公司在从Facebook用户获取数据中所扮演的角色。

上周日，这两家报纸均刊登了一篇文章，描述了剑桥大学学者亚历山大·科根(Aleksander Kogan)如何制作了一款名为“this is your digital life”的应用程序，该应用程序促使用户回答有关心理状况的问题。随后，在据称未经Facebook同意的情况下，这些数据与剑桥分析公司进行了共享。2015年，“this is your digital life”应用被Facebook屏蔽。

Facebook表示，所有收到数据的各方都表示，该数据已被销毁。不过该公司后来表示，收到的报告显示，并非所有数据都被删除。

Facebook副首席法律顾问保罗·格里瓦尔(Paul Grewal)在一篇博客中称：“我们正在积极行动，以确定这些索赔要求的准确性。如果属实，这是另一种不可接受的违背信任和他们所做出的承诺的行为。”

Facebook表示，该公司已暂停了剑桥分析公司在其平台上开展业务。

根据Facebook的说法，科根“欺骗”了Facebook，在没有通知用户的情况下，将从Facebook收集到的数据传递给了数据分析机构“战略通信实验室(SCL)”及其子公司剑桥分析公司。

《纽约时报》和《观察家报》都称这是一种数据“泄露”行为。Facebook则否认数据被“泄露”。

格里瓦尔指出：“这是一种数据泄露的说法是完全错误的。亚历山大·科根请求并访问用户信息，但这些用户选择注册了他的应用，所有参与者都表示同意。人们知道提供了自己的信息，在这过程中没有发生系统渗透，没有密码或敏感信息被窃取或被黑。”

剑桥分析否认违反了Facebook的服务条款。

周一，美国民主党参议员爱米·柯洛布查(Amy Klobuchar)、约翰·肯尼迪(John F. Kennedy)要求美国参议院司法委员会(Senate Judiciary Committee)传唤马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和其他科技公司首席执行官到国会作证。