内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

传5000多万用户数据被非法收集，Facebook股价暴跌近7%

2018-3-20 7:39:40来源：网易科技作者：刘春责编：远洋评论：

3月20日消息，据CNBC网站报道，Facebook股价在周一收盘于172.56美元，较上一交易日下跌了6.77%，盘中一度下跌了8%。此前，有媒体报道称，大数据公司剑桥分析(Cambridge Analytica)在未经Facebook允许的情况下，收集了该社交网络5000多万用户的数据。

传5000多万用户数据被非法收集 FB股价暴跌近7%

在2016年美国总统大选期间，剑桥分析公司在Facebook上为唐纳德·特朗普(Donald Trump)做广告。该公司最初受到由美国保守的亿万富翁罗伯特·默瑟（Robert Mercer）资助，并由特朗普前顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）领导。

剑桥分析公司前雇员克里斯托弗·怀利（Christopher Wylie）向英国《观察家报》和《纽约时报》揭露了这家公司在从Facebook用户获取数据中所扮演的角色。

上周日，这两家报纸均刊登了一篇文章，描述了剑桥大学学者亚历山大·科根(Aleksander Kogan)如何制作了一款名为“this is your digital life”的应用程序，该应用程序促使用户回答有关心理状况的问题。随后，在据称未经Facebook同意的情况下，这些数据与剑桥分析公司进行了共享。2015年，“this is your digital life”应用被Facebook屏蔽。

Facebook表示，所有收到数据的各方都表示，该数据已被销毁。不过该公司后来表示，收到的报告显示，并非所有数据都被删除。

Facebook副首席法律顾问保罗·格里瓦尔(Paul Grewal)在一篇博客中称：“我们正在积极行动，以确定这些索赔要求的准确性。如果属实，这是另一种不可接受的违背信任和他们所做出的承诺的行为。”

Facebook表示，该公司已暂停了剑桥分析公司在其平台上开展业务。

根据Facebook的说法，科根“欺骗”了Facebook，在没有通知用户的情况下，将从Facebook收集到的数据传递给了数据分析机构“战略通信实验室(SCL)”及其子公司剑桥分析公司。

《纽约时报》和《观察家报》都称这是一种数据“泄露”行为。Facebook则否认数据被“泄露”。

格里瓦尔指出：“这是一种数据泄露的说法是完全错误的。亚历山大·科根请求并访问用户信息，但这些用户选择注册了他的应用，所有参与者都表示同意。人们知道提供了自己的信息，在这过程中没有发生系统渗透，没有密码或敏感信息被窃取或被黑。”

剑桥分析否认违反了Facebook的服务条款。

周一，美国民主党参议员爱米·柯洛布查(Amy Klobuchar)、约翰·肯尼迪(John F. Kennedy)要求美国参议院司法委员会(Senate Judiciary Committee)传唤马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和其他科技公司首席执行官到国会作证。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Facebook

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10