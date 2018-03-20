共享单车新战场：角力“免押金“，10余家企业已参战

冬去春来，共享单车的春天也来了。

进入阳春三月，“回暖”的共享单车动作频频。先是一度被认为资金撑不了多久的ofo拿下8.66亿美金融资，并宣布已经在25个城市实现免押金。随后，哈罗单车就宣布在全国范围内推行信用免押金，并悄然杀入一线城市。滴滴接管小蓝单车后，推出了自有单车品牌青桔，主打的也是免押金。

▲图片来自网络

央视315晚会点名共享单车押金难退问题之后，“共享单车免押金”再度成为人们热议的焦点，其中，用户对于摩拜免押金的呼声最高。据统计，目前市面上已经有十余款共享单车品牌实现了信用免押金。

经历过2017年疯狂的城市圈地后，共享单车高密度投放和免费骑行的运作已经难以为继。2018年进入精细化运营，共享单车的新战场开始转向“免押金”。加之，政策鼓励，用户支持，芝麻信用等相关企业推动，共享单车由押金模式向信用模式转变已成趋势。

押金难退问题喊了一年多还没结束

共享单车自走红起，关于其押金的疑问就一直存在。去年2月，央视财经在《第一时间》节目中曾对共享单车的押金用途提出质疑，当时，ofo、摩拜在第一时间回应称，押金退款可以做到“秒退”，摩拜还称开立了专门的银行账户用来存放用户押金，做到专款专用。

但仅仅几个月之后，《财新周刊》就曝出摩拜、ofo资金链紧张，挪用用户押金，其中摩拜挪用押金超过40亿元，ofo挪用押金超过30亿元。对此，双方始终没有进行正面回应。

而在此之前，悟空单车、3Vbike、町町单车等平台已经倒闭或经营异常，其中不少都出现了押金退还难的问题，客服联系不到，甚至公司已经人去楼空，尤以酷骑、小蓝情况最为严重。根据央视报道，截至目前，全国共有34家共享单车企业相继倒闭。

在今年的央视315晚会上，酷骑作为典型问题企业被点名。经中消协调查，酷骑单车被消费者投诉21万次，拖欠押金10亿元，有消费者在节目中表示，“酷骑单车押金退不了，相当于公开抢劫。”

中国互联网络信息中心近期发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年底，国内共享单车押金存量规模约200亿-600亿元，这也给共享单车行业带来诸多争议。

10余家平台已实现信用免押金

在过去一年，中消协曾四次发文谈及共享单车押金问题，约谈相关企业，并呼吁共享单车平台尽可能采取免收押金的方式提供自行车租赁服务。截至目前，已经有10余家共享单车平台实现了信用免押金。

统计发现，共享单车免押金的方式主要有这几种：

一是通过芝麻信用分，分数达到600及以上可以免押金，涉及企业包括ofo、哈罗、永安行等，不同企业有不同的信用分要求。这也是目前共享单车平台推行免押金主要运用的途径。

二是通过芝麻认证，主要代表是滴滴接管的小蓝单车及其自有品牌青桔单车。用户在滴滴出行APP完成芝麻认证，确认实名登记，即可使用入驻滴滴的共享单车，不要求芝麻信用分。

三是会员制，可免押金骑行。这种形式以便利蜂为代表。从主营的便利店领域延伸至共享单车服务，用户下载便利蜂APP并注册成为会员，即可免押金使用便利蜂单车。域外公司的这项延伸服务，对共享单车圈子企业无疑也是一种挑战。

四是通过微信小程序，主要代表是摩拜。去年8月，摩拜宣布在全国150多个城市开展新用户免押金试骑活动，用户通过微信小程序注册摩拜账户即可参加，每周有5次免押金骑行机会。值得一提的是，这项免押金活动只针对新用户。

之后，摩拜又加入了腾讯信用推行信用骑行政策，腾讯信用分达到630分可免押骑行，但这项政策有很多限制，比如仅支持“从未缴纳过摩拜押金”的用户，即新用户。由于当时腾讯信用正处在限时公测阶段，所以用户的反馈体验并不好。摩拜内部人士告诉媒体，“腾讯信用公测下线之后，摩拜这项信用骑行活动也就结束了。”

这也就是说，其实对于广大老用户，共享单车品牌中押金额度(299元)最高的摩拜并未真正提供过免押服务。这也可以理解为什么315晚会过后，用户会在社交网站呼吁摩拜免押金。不过，经多次测试，摩拜押金都可以实现“秒退”。

日前，摩拜的竞争对手ofo公布了免押金一年的数据，25座城市累计免押近3000万人，为用户节省押金超过40亿元。ofo创始人戴威还宣布，“接下来会在更多城市大力度推广免押金”。哈罗单车则直接公布在全国范围内推行信用免押金。

有业内人士指出，目前行业排名第三的哈罗单车通过率先推行全国范围免押金悄然进入一线城市，会威胁到行业双巨头摩拜、ofo的营地，在此背景下，处于被动地位的摩拜、ofo会加大免押金领域的砝码。目前，ofo创始人戴威已经透露，“接下来会在更多城市大力度推广免押金”，摩拜方面还未就是否有加码免押金的下一步打算作出回应。

共享单车新一轮竞争或从免押金开始

免押金似乎已经成为共享单车行业的发展趋势，这背后是由多个因素促成的。

用户乐见其成自不必说，政策鼓励也是一大诱因。去年，交通运输部联合多部委发布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，明确鼓励免押金模式，并提出用户押金要专款专用，接受主管部门监管。

今年3月初，交通运输部党组书记杨传堂做客央视时透露，交通运输部会同人民银行、银监会等有关部门开展了调研，已经制定了初步的针对共享单车押金和预付金的监管办法。下一步，将按照工作程序报批后尽快发布实施。

目前已经有10余家共享单车企业响应号召启动免押金，芝麻信用作为免押金的主要途径，在这件事情上的态度是“all in”，总经理胡滔表示，“从三年前第一辆免押金的共享单车到现在，我们越来越坚定，免押金这件事是我们笃定并且将在未来一年All in的事。”

免押金将是对各个共享单车企业资金链的一次严峻考验，也在一定程度上促进企业练好“内功”，增强造血能力，可能会成为共享单车行业新格局变化的催化剂。

大地回暖，共享单车行业新一轮的角力已然开启。